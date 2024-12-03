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公部門陸續傳出職場霸凌，繼勞動部、疾管署之後，資安體系也傳出有長官霸凌情況。對此，數位發展部今（3）日發布新聞稿表示，已依照「數位發展部職場霸凌防治及處理作業要點」規定，由具法律、心理諮商等外部專業人士共同組成專案小組，以「毋枉毋縱」原則進行調查。有媒體日前報導指出，有位行政院資安處前員工爆料，資安署一名女長官，現在是副署長，能力強但脾氣暴躁且經常罵人，可以從早上一路罵到加班，過了多年也能夢到她罵人的樣子，更稱其罵人「罵到牆壁都快倒下的感覺」，導致當年行政院資安處（資安署的前身）流動率過高。數發部表示，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發展部職場霸凌防治及處理作業要點」規定，由具法律、心理諮商等外部專業人士共同組成專案小組，以「毋枉毋縱」原則進行調查。同時，數發部說明，在調查期間，以保護當事人原則，視受影響人員之實際需要，提供必要的心理輔導與支持；如經調查霸凌屬實且情節重大，該調整職務就調整，或依法規作必要的處置。