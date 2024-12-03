我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼劉雨柔（上圖）、胡凱翔已經不是首次被爆分手。（圖／劉雨柔IG、台鋼提供）

▲劉雨柔（右）和胡凱翔傳出戀情終結。（圖／劉雨柔IG）

劉雨柔形象健美、性感，言行辛辣且直率，為各大談話節目常客，她2022年和格鬥教練黃育仁結束5年婚姻後，去年認愛台鋼獵鷹隊球星胡凱翔，小倆口交往期間高調秀恩愛，怎料，今（3）日被週刊爆料1年半的感情已經告吹，原因為胡凱翔要去大陸打球，以及和前女友藕斷絲連。據《鏡週刊》報導，劉雨柔友人透露，劉確實跟男友胡凱翔分開，並說胡凱翔今年中原本打算離開台南的職業球隊，為台北的球隊效力，但最近又突然大決定轉往大陸打球，分隔兩地成為小倆口之間的難題。不過胡凱翔至今還把信用卡讓前女友刷，才是壓垮劉雨柔的最後一根稻草，因為她對於伴侶跟前任或異性糾纏不清，始終是其心中的大地雷，所以念舊情、不願和前任劃清界線的胡凱翔，常常讓劉雨柔不爽，雙方經常為此爭吵。對此，《NOWnews今日新聞》致電、傳訊息向劉雨柔求證，截稿前暫時沒有回覆。