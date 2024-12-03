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▲盧秀燕今日主動向該老師致歉，表示自己話講得太快、太早下結論，但仍引起教職圈不滿炸鍋。（圖／台中市政府提供）

▲台中市議員李中揭發，一名小六學生持泡棉製的樂樂球棒反擊老師，隔天竟在學校被抓到派出所。（圖／記者顏幸如攝）

台中一名國小六年級學生因持樂樂球棒打老師，隔日道歉後遭老師報警函送少年法庭，引發外界關注，就連台中市長盧秀燕都震怒，直言該教師不適任。雖然盧秀燕今日主動向該老師致歉，表示自己話講得太快、太早下結論，但仍引起教職圈不滿炸鍋，不少人也點出關鍵，家長明明有接到警方電話，卻因工作沒在第一時間到派出所，反轟「家長更離譜吧！」全國教師工會總聯合會稍早發聲明，向盧秀燕喊話，教師保障學生權益與市長關愛學生之情相同，校園發生師生衝突就立即指控「教師不適任」，是危險及不當的指涉。「不適任教師」的認定自有相關法令規範的調查程序與認定，尤其是此件師生衝突處理，更不應因教師選擇報警處理，學校、警政處理程序錯誤，就得承攬一切過錯與指責，全教總指出，解決師生衝突需要親師生共同面對，教育主管機關、學校應給予資源與協助，才得以完善處理，教師在面對學生暴力行為時選擇報警處理，是對自身權益及學生安全的行為之一，認為除了查明真相，更應追究這場師生衝突中，學校提供親師生哪些協助與支持。全教總直言，若是一發生師生衝突，就被立即貼上「不適任教師」標籤，恐怕會造成寒蟬效應，對教育場域並非好事。，失去對親師生的教育關懷及支持，並呼籲政治人物引以為誡，強調教育施政與決策不應民粹化，也再次要求教育部正視學校難以應對校園事件的困境。而還原警方執法過程，台中第一警分局透露，今年3月該名學生因不滿體育老師分隊結果，持樂樂球棒打老師左側大腿，隔日學生向老師道歉，但老師對道歉過程無法接受，因此報警打算提告。2名制服員警入校後，引起學生騷動，才決定由校方協同學生、老師先行帶回派出所釐清案情，同時致電家長要到派出所釐清、陪同做筆錄。警方表示，員警進入校園時有先通知校方，並由主任派員陪同進入，因老師「堅持提告」，警方則說因學生與老師均是案件關係人，先帶回派出所了解原委，之後老師先做筆錄，等家長抵達派出所後，才陪同學生做筆錄，但此校園案件因影響、正當性等仍有程序上疏失，對此，不少人傻眼喊，「看來警察是有打給家長，結果家長自己無關緊要不去，校方也有協同去派出所，老師事後也有撤告了呀⋯」、「工作比小孩重要」、「我都看了什麼，不理警局電話，然後事後叫議員施壓」、「有瑕疵，但老師基本上沒問題吧，有問題的明顯是學生及家長」。