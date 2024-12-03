詹皇連19次外線失手！洛杉磯湖人今（3）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，隊內球星「詹皇」LeBron James、Anthony Davis手感冰冷，合計只拿下22分，讓湖人以80：109慘敗給灰狼。尤其，詹皇在近期的4場比賽中，已經連續19次三分球未命中，不僅外線命中率持續下滑，同時也發生多次失誤，使得他在賽後也坦承：「現在進攻方面太好。」
連19次出手落空 逼近NBA最慘一紀錄
本場比賽自第二節開始，灰狼靠著單節6顆三分球將分差拉開後，便一路領先直到決勝節，湖人毫無招架之力，最終以29分之差，吞下近7場比賽的第5敗。
詹皇作為當家球星，全場16投僅4中，包含三分球4投0中，攻下10分、8籃板、4助攻，外加6次失誤。另外，詹皇在近4場比賽中，總共出手19次外線，全都落空，NBA最慘紀錄為連續25次出手沒進，紀錄保持人夏洛特黃蜂的Grant Williams。
賽後記者會上，詹皇坦言：「我現在的進攻方面不太好，有點找不到節奏」並且認為球隊連續輸球的原因，是因為太專注於防守，所以連帶影響了進攻端的能力。
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本場比賽自第二節開始，灰狼靠著單節6顆三分球將分差拉開後，便一路領先直到決勝節，湖人毫無招架之力，最終以29分之差，吞下近7場比賽的第5敗。
詹皇作為當家球星，全場16投僅4中，包含三分球4投0中，攻下10分、8籃板、4助攻，外加6次失誤。另外，詹皇在近4場比賽中，總共出手19次外線，全都落空，NBA最慘紀錄為連續25次出手沒進，紀錄保持人夏洛特黃蜂的Grant Williams。
賽後記者會上，詹皇坦言：「我現在的進攻方面不太好，有點找不到節奏」並且認為球隊連續輸球的原因，是因為太專注於防守，所以連帶影響了進攻端的能力。