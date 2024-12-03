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詹皇連19次外線失手！洛杉磯湖人今（3）日在主場迎戰明尼蘇達灰狼，隊內球星「詹皇」LeBron James、Anthony Davis手感冰冷，合計只拿下22分，讓湖人以80：109慘敗給灰狼。本場比賽自第二節開始，詹皇作為當家球星，全場16投僅4中，包含三分球4投0中，攻下10分、8籃板、4助攻，外加6次失誤。賽後記者會上，