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▲民進黨南投地方黨公職人員，陪同蔡銘軒宣布參草屯鎮長。（圖／民進黨南投縣黨部提供，2024.12.03）

國民黨籍草屯鎮長簡景賢日前猝逝，國民黨火速完成藍白整合，25日提名縣議員簡賜勝投入補選；民進黨前縣黨部主委、縣議員蔡銘軒今天宣布，已決定接受徵召參選草屯鎮長。曾擔任草屯商圈理事長的他，去年被徵召參選立委，以小蝦米之姿對抗尋求連任的國民黨資深立委馬文君，雖未能勝選，卻因在競選時演唱滅火器的歌，以好歌喉一唱成名。草屯鎮長缺額將在明年1月18日補選，國民黨25日宣布提名縣議員簡賜勝投入補選，台灣民眾黨主委簡千翔也現身表態支持。由於簡景賢已是第二任，本屆以無黨身分參選、在縣議員第二選區第一高票當選的簡賜勝，為下屆鎮長選舉布局已久，加上國民黨籍縣長許淑華積極整合，外界認為他贏面甚大。至於遲未推派人選的綠營，當時僅表示一週內可望定案。民進黨縣黨部前主委蔡銘軒今（3）日在前鎮長洪國浩、立委羅美玲、埔里鎮長廖志城、名間鄉長陳翰立、魚池鄉長劉啟帆等地方黨公職同志陪同下，宣布接受黨徵召，參與草屯鎮長補選。蔡銘軒擔任草屯商圈理事長多年，他表示雖與簡景賢政黨不同，但好的福利政策就該延續，鑑於疫後商圈待振興，原本簡景賢的600元消費券，若當選會提高到2000元，實際幫助草屯店家、還利於民。40歲的蔡銘軒，去年5月獲民進黨提名參選區域立委員，雖以50,886票未能贏過馬文君的68,890票，卻在競選活動時以一曲滅火器的歌「自信勇敢咱的名」，被形容「唱得比講得好聽」，該歌曲在蔡銘軒的粉絲頁衝破40萬點閱。