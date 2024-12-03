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國防部上月6日邀請媒體至位於台南的南測中心採訪一年義務役男「基地戰力鑑測」實況，卻發生其中一枚火箭彈發射時發生「不發火」 的情況，射手連續數兩次60秒仍無法將火箭彈射出，只好交由未爆彈藥處理小組處理。中科院今（3）日表示，經拆開不發彈後，發現是傳火管斷裂，斷裂原因正在分析中，為了展現負責態度，即日起在部隊射擊紅隼火箭彈前會進行彈藥檢查。國防部今日例行記者會上，中科院系統製造中心副主任陳楷霖表示，紅隼火箭彈經驗證，可貫穿30公分的均質裝甲（RHA），均有佐證資料與全程攝、錄影佐證；紅隼火箭彈自105年到目前共計射擊1089發，發生「不發彈」情況有2發，經拆開不發彈後，發現是傳火管斷裂，斷裂原因正在分析中，系統製造中心為了展現負責態度，即日起在部隊射擊紅隼火箭彈前會對彈藥進行檢查。陸軍司令部副參謀長林文皇少將表示，依據俄烏戰爭經驗，國軍考量防衛作戰需求、台灣複雜地形、城鎮作戰等考量，採購紅隼火箭彈取代現有的66火箭彈，符合國軍作戰需求，紅隼火箭彈是單兵個人操作武器，操作簡單、攜行方便，官兵在短時間狀況下就可以熟悉，紅隼火箭彈並非用於反裝甲，也可以使用於對敵工事、掩體、武器載台等目標攻擊，符合作戰效應。