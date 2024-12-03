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勞動部爆發前北分署長謝宜容涉長期職場霸凌事件，新北地檢署於11月21日分他字案調查，將謝宜容列被告調查，預計傳喚謝宜容等人説明，暫時朝瀆職等罪調查。11月25日台北市國民黨議員鍾小平，又赴台北地檢署告發謝宜容及前勞動部長許銘春涉貪汙罪，經協調後，北檢今（3）日表示，已函請台灣高檢署移轉新北檢併案調查。上月鍾小平告發前勞動部長許銘春以及謝宜容，被爆在2022年挪用「就業安定基金」365萬元舉辦演唱會，許銘春卻自己演唱，形同用公帑辦個人演唱會，而謝宜容另涉挪用北分署183萬餘元，採購禮品贈送親友，北檢立即分案調查，許銘春與謝宜容皆為被告。北檢審酌新北檢已將謝限制出境，今指出謝宜容被控挪用資金購買伴手禮，犯罪行為在新北市新莊區的北分署，與新北檢協調後，函請臺高檢審核移轉新北地檢管轄。鍾小平也控告，謝宜容涉過失致死罪，以及勞動部長何佩珊、勞部次長許傳盛、黃玲娜和參事吳雅惠等4人瀆職部分，由於謝宜容被控犯罪行為，在新北市新莊區的北分署，管轄權屬於新北檢，加上新北檢已對謝女限制出境、出海等強制處分，因此謝女被轉為偵字案被告，新北檢對謝女具有絕對管轄權，北檢在釐清管轄權後，已將案件向台灣高檢署聲請移轉至新北檢偵辦。