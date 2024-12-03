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▲本次警方進入國小校園的事件，左營分局也做出回應。（圖／翻攝Google地標）

近期警察進入國小校園之議題，引發全民關注，台中才傳出師生因樂樂球棒事件，小學生遭帶回派出所。沒想到在高雄也傳出，在上週五有家長報警，稱孩子文具好幾度失竊，就帶著兩位警察進入校園，要求其他學生將書包物品倒出，對此，左營警分局也做出回應了。11月29日（週五）高雄某國小正在舉辦運動會相關活動，當時有許多班級都在操場進行大隊接力預賽，不過在家長群組卻傳出，有家長報警聲稱，就讀國小的女兒的鉛筆、吊飾多次不見，於是決定報警，前往學校要求其他同學將書包物品倒出來。不過在警方與家長在校門口會合時，校方的學務主任也先出面協調，最終研議折衷方案「不得搜學生書包」，由生教組長帶領警方至學校操場旁，讓員警「站遠處」看著自行學生將書包物品倒出，最終也未找到遺失物。針對本次警方進入國小校園的事件，左營分局也做出回應，表示本案員警全程距離學童約100公尺外，由生教組長陪同，期間未與學童、物品接觸，亦未進入教室。警方在學校同意且派員帶領下始進入校園，均依內政部警政署「警察人員進入校園執法相關機制」規定辦理，未違反校園自治條例。