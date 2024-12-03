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▲石田徹也被稱為日本天才藝術家，短暫的職業生涯留下多幅享譽國際的作品。（圖／翻攝自tetsuyaishida.net）

▲石田徹也知名作品《荷》，面無表情的上班族被繩子捆住，堆砌擠壓在電車門口，說是人不如說是貨物。（圖／翻攝自tetsuyaishida.net）

▲石田徹也的作品《等待機會》，整幅畫作色調冰冷、人物面無表情。（圖／翻攝自tetsuyaishida.net）

石田徹也（Tetsuya Ishida）於1973年出生於日本靜岡縣的一個富裕家庭。父親是當地有影響力的政治人物，家中三位兄長各自在建築、金融和設計領域有卓越成就。然而，石田並未選擇循規蹈矩的人生道路。他自幼展現了卓越的繪畫天賦，但父母更希望他追隨兄長的腳步，進入傳統的穩定職業。因此，他在求學期間承受了來自家庭的高度期望。石田在高中時期接觸到了美國超現實主義畫家夏恩（Ben Shahn）的作品，這些作品以社會事件為主題，特別是描繪日本漁民因美國核試驗受輻射污染的悲劇，深深影響了他的藝術觀。他決心以藝術作為表達社會批判的媒介。然而，儘管他的夢想明確，家庭的反對與經濟壓力讓他不得不在課餘打工賺取學費，才能在武藏野美術大學視覺傳達設計系完成學業。在武藏野美術大學期間，石田開始以超現實風格的畫作探索社會議題。他的作品以細膩的筆觸結合詭異的構圖，逐漸形成獨特的藝術風格。然而，畢業後的他面臨了市場的冷遇，作品無法賣出，收入微薄，只能以兼職工作勉強維生，但他始終沒有放棄創作。石田徹也的作品反覆呈現了被壓迫與異化的人類形象。他畫中經常出現一位短髮青年，表情木然、充滿恐懼或完全麻木，這位角色成為現代社會中普通人的象徵。畫作中的人物往往與機械或動物融合，軀體扭曲，失去了人類的形態與自我控制。例如，在他的名作《荷》中，穿著西裝的打工族被捆成包裹，像貨物一樣堆放在地鐵門口；在《超市》中，上班族的手臂變成輸送帶，暗示人類身體淪為資本市場的工具。這些畫面揭示了人類在高度工業化社會中失去自主性的悲哀。1990年代，日本經歷了經濟泡沫破裂，社會陷入深刻的衰退期。石田的作品正是這個時代精神的反映。他的畫作中，不論是學生、上班族，還是病人，都有著同一張臉孔，象徵每個人在社會的巨大壓力下都難逃異化的命運。學生變成應試機器，身體被囚禁於學校；上班族的身體殘破不堪，依然如機器般繼續運行；病人則如待修理的汽車，一旦更換零件便得重新投入「工作」之中。石田透過詭異、憂鬱的藝術語言，揭示了資本主義社會中人類被高度勞動異化後的身心困境。2005年，石田徹也在一次交通事故中不幸離世，年僅32歲。儘管他的藝術生涯僅有短短十年，他卻留下了超過200幅充滿力量的作品。這些畫作不僅是個人的情感抒發，更是對社會的深刻反思。石田徹也的藝術提醒我們，當異化成為常態，我們是否應該重新審視這種現狀。透過他的畫筆，現代社會中被壓迫的無聲人群終於找到了一種發聲的方式，也為觀者提供了一個直面問題的窗口。