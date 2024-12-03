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美國南卡州2023年發生一起死亡車禍，一對新婚夫妻在海灘舉辦婚禮，婚禮結束後夫妻倆坐高爾夫球車離開海灘時，遭到一位酒駕女開車高速追撞，高爾夫球車被撞飛近一百公尺遠，新娘當場身亡，死時身上仍穿著白紗，而丈夫則是重傷送醫，幸運撿回一命。當地法庭本週一宣布，肇事女司機因酒駕致死的重罪遭判處25年有期徒刑。根據《美聯社》報導，肇事女駕駛是27歲的科莫羅斯基（Jamie Lee Komoroski），事發當時她在限速25英里的海邊狹窄道路上以時速65英里狂飆，血液中的酒精含量高達0.26％，遠超當地法定駕駛上限的3倍多。車禍當下全身多處骨折身受重傷的新郎名叫哈欽森（Aric Hutchinson），而當場死亡的新娘名叫米勒（Samantha Miller）。哈欽森在法庭上回想起事發那晚，仍忍不住激動落淚。哈欽森表示，在高爾夫球車上，米勒說「真不想要讓這個夜晚結束」，哈欽森回吻了她的額頭，本以為這是兩人婚後幸福生活的開端，不料卻成了最後的回憶。哈欽森說再之後自已記得的下一件事就是在醫院醒來，然後旁人告訴他米勒已經死了，宛如晴天霹靂。哈欽森表示，「我希望那天晚上我也跟著死去」，由於身體重傷及車禍造成的精神損傷，他去看醫生次數多得數不清，導致每天都會想到那場意外。米勒的父親則在法庭上表示，肇事女駕駛可以道歉，但他一句話也不會聽。「我的餘生都會恨妳，當我到達地獄且妳也到來時，我會為妳打開大門。妳毀了很多人的生活」。