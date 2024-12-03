我是廣告 請繼續往下閱讀

塞爾提克近9戰豪奪8勝緊追騎士！波士頓塞爾提克今（3）日在主場迎戰邁阿密熱火，「雙探花」之一的Jaylen Brown，砍下全場最高的29分，外加板凳Payton Pritchard提供的得分火力，以108：89輕取熱火。塞爾提克在第一節中段串連起攻勢，取得些微領先，來到第二節後，靠著Payton Pritchard、Derrick White單節合力飆出5顆外線，一舉將比分拉開，半場結束就取得60：45領先。進入下半場後，熱火進攻未見起色，最終以89：108慘敗。反觀塞爾提克，全隊外線55投19中，命中率3成45，Payton Pritchard、Derrick White就各投進5顆三分球。，靠著全隊多點開花擊敗熱火，收下近9戰的第8勝，步步緊逼騎士。