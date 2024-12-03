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▲石田徹也的作品受到國際藝術市場的關注，在拍賣場上屢創佳績。（圖／翻攝自Bonhams）

▲石田徹也畫作裡的男子都長的一樣，被認為是他的自畫像。（圖／翻攝自tetsuyaishida.net）

都市壓力與現代生活的無奈，透過石田徹也（Tetsuya Ishida）的畫筆化為可視的藝術語言。這位天才日本畫家僅有10年的短暫創作生涯，卻留下超過200幅作品，深刻揭露了資本主義社會中個體的異化。隨著他的作品逐漸被發掘，其市場價值在國際拍賣中屢創新高，成為邦瀚斯（Bonhams）拍賣行12月3日拍賣會的重要亮點。石田徹也的作品自2010年開始受到國際藝術市場的關注，在拍賣場上屢創佳績。例如，《運輸帶上的男人》在2022年以800萬港幣（約3340萬台幣）成交，創下當時個人拍賣紀錄，而2024年估價高達950萬港幣（約4000萬台幣）再次亮相，顯示市場對他的作品需求旺盛。他的作品不僅被亞洲藏家青睞，如日本藏家高橋一郎與香港藝術贊助人黃志光，也吸引美國億萬富豪史蒂夫科恩（Steve Cohen）等國際藏家的目光。他們將石田徹也的作品視為藝術價值與社會批判的重要象徵，並認為他的作品價值隨著時間推移仍將持續增長。石田徹也畢生200多幅作品中，大多流露出不安與憂鬱的氣息，像是1997年作品Exercise Equipment》，一名上班族在跑步機上不斷跑著，就怕一停下來，會被後面的鈎子刺傷。意味著日復一日高壓快速的工作節奏，讓人完全喘不過氣。另一幅知名作品、1997年創作的《超市》，則是用超現實的手法，將人類以機械化的方式呈現出來，畫中的人既無奈又壓抑，濃重的沉重感展露無遺。值得注意的一點是，石田徹也畫作中的男子長相幾乎相同，許多人認為是他的自畫像，不過他予以否認。石田徹也在2005年因火車平交道的意外事故不幸離世，過世之後，他的作品受歡迎的程度有增無減，價格更是水漲船高，連年翻倍成長。石田徹也的作品是令人深思的藝術拼圖，他用如同迷宮般的畫作，將我們帶入充滿鋒芒的思考之旅，讓我們在迷失的現實中尋找那份真實的回響。