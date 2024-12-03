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高雄市長陳其邁今(3)日在議會答詢時針對大林蒲遷村案重申，大林蒲遷村是他任內最重要的工作之一，會跟中央合作、加速遷村動作，其中包括環評與都計變更程序，這兩部分都在中央進行，他預估最快約1年內可完成相關程序，假如一切順利，預估明年底、後年初可啟動大林蒲遷村。高市議員黃彥毓關心時大林蒲遷村期程，並在總質詢時轉述當地長輩們擔心一拖再拖、有生之年看不到遷村？黃彥毓指出，大林蒲約九成民眾已同意、贊成遷村方案，並建議是否能針對已確定願意遷村的所有權人優先啟動？對於尚未同意的所有權人有無截止期限？希望市府應規畫更具體、更明確的期程。陳其邁強調，上任後截至今年6月22日舉辦第五場遷村說明會，大林蒲遷村是他任內最重要的工作之一。至於中間這段時間，市府會把前置工作做好，包括土地整理、農地查估、隨物價調整補償的計算等，有些數據還要跟經濟部一起討論，會將當時物價波動列在估算範圍內，等正式遷村啟動後，就能同步完成各項準備工作。