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▲石田徹也在22歲時憑著《結草蟲的睡眠》獲得第六屆平面藝術一坪展大獎。（圖／翻攝自tetsuyaishida.net）

▲石田徹也名作《運輸帶上的男人》詮釋了日本在「失落的十年」經濟困頓狀態下對「人」的影響。（圖／翻攝自Bonhams）

▲石田徹也作品《飛不起來的人》象徵著夢想的束縛與無法實現的現實。（圖／翻攝自tetsuyaishida.net）

石田徹也的《結草蟲的睡眠》（1995）是一幅令人矚目的畫作，描繪了一名男性上班族蜷縮於一隻甲殼蟲的外殼中，雙手整齊放於膝蓋上，雙眼緊閉，彷彿陷入一種迷離的放空狀態。他的姿態既非沉思，也無法讓人聯想到放鬆的睡眠，反而展現了某種與世界切斷聯繫的孤立感。甲殼的意象為畫作增添了深刻的象徵意味：它既是保護自我的屏障，也是疏離他人的障礙。這種情境究竟是對壓力的逃避，還是對內心平靜的追尋，留待觀者去解讀。石田徹也的作品中，那種冷漠而又充滿張力的氛圍，正是他所說的「透過自我觀照傳達外在真實」的具體展現。《結草蟲的睡眠》通過對人物的蟲化處理，喚起對個體與社會關係的深刻反思：人類是否正在被社會機制異化，成為缺乏自我意識的空殼？這幅畫作巧妙地以個體內心的景象折射出外部社會的冷酷現實，展現了石田對人性與時代的敏銳洞察。在《運輸帶上的男人》中，他進一步探討了這種異化的主題。畫中，一群穿著西裝的上班族面無表情地躺在運輸帶上，等待被流水線上的工人加工。這些工人頭戴護目鏡，手持工具，準備將上班族組裝成符合社會需求的標準化「產品」。畫作將資本主義體制的壓迫轉化為視覺上的具象表達，讓人感受到一種窒息的絕望感，同時也提出了一個深刻的哲學問題：靈魂是否只是一種被社會規範填充的功能性存在？石田徹也以運輸帶作為象徵，捕捉了現代人被生產與消費機制吞噬的悲劇命運。類似的異化主題在《召回》中被推向極致。畫作中，一名死者的遺體被拆解成零件，頭部、四肢整齊地放入包裝盒，而旁邊的禮儀師正熟練地將從屍體中取出的螺絲展示給觀者。畫面中，其他人物彼此之間毫無交流，只是靜靜跪坐，默默接受這種冰冷的現實。這幅作品以死亡作為隱喻，揭示人在生前與死後皆無法擺脫工具化命運的殘酷真相。石田徹也的藝術世界不僅止於描繪個體的異化，還將日常生活轉化為帶有寓言意味的場景。例如，在《燃料補給般的食事》中，他將一名吃牛肉丼飯的男子描繪成如汽車燃油補給般的機械過程，讓進食這一最基本的生存行為也充滿異化感。《飛不起來的人》中，男子的頭部變成飛機的螺旋槳，卻始終無法飛翔，象徵著夢想的束縛與無法實現的現實。《從居酒屋出發》中，一雙腳被畫成火車的車輪，代表著人在現代生活中無法停下的奔波與勞累。這些日常場景被重新組織，成為探討現代人壓力與困境的視覺寓言。石田徹也的作品看似冷漠與壓抑，但作品深處卻隱藏著對社會與人性的關懷。他的畫筆鋒芒畢露，挑戰觀者直面自身所處的環境與時代。他以細膩的視覺語言構建充滿批判力的藝術迷宮，讓我們在迷失的現實中重新審視生活的本質。石田徹也的藝術不僅是一面折射人性與社會的鏡子，也是一道通往自我與希望的微光。