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日本最強172公分後衛河村勇輝今天在發展聯盟先發出賽33分鐘，拿下13分、11助攻，連兩場繳出「雙十」成績單，這位「助攻王」幫助球隊以109：102終止二連敗，讓球迷期待他能在灰熊得到更多上場時間。河村勇輝今夏赴美，今是他在G聯盟的第5場出賽，首節還剩9分47秒時他在罰球線附近跳投得手，拿下本場首分，第三節中段，他一次從左側突破上籃命中，引起全場驚呼讚嘆。此役雙方打得拉鋸，最後44秒，河村勇輝砍進本場個人第一顆三分球，即成為致勝球。河村勇輝此役拿下13分、11助攻和3籃板，G聯盟第三次「雙十」，也是繼1日繳出15分11助攻後連兩場「雙十」，幫助球隊終止近期的2連敗，且依舊以場均11.6助攻獨居發展聯盟「助攻王」寶座。河村勇輝今年和灰熊簽下雙向合約，本季會在NBA、G聯盟來回，但在灰熊上場機會不多，昨天灰熊出戰溜馬，河村勇輝只拿到1分19秒的上場時間，只留下1犯規數據，沒有得分，在灰熊這波6連勝期間，河村勇輝總計出賽不到10分鐘。