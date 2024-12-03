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台北大巨蛋啟用後除體育賽事外，年底跨年將舉辦藝人張惠妹的演唱會，台北市長蔣萬安今（3）日指示副市長李四川協調各局處針對人潮疏散，擬定相關的方案。蔣萬安今日市政會議上指出，大巨蛋未來在可預見的將來，應該每一年都會有跨年晚會，他也期待這是一個常態，因此不能把今年只是視為一個特例，而是要在未來每一年都會發生的事情，所以擬出一個可長可久的SOP，這是市府責無旁貸的責任，絕對不會只是未來舉辦演唱會主辦單位的責任，因此各局處一定要即刻的來統合，包括捷運公司、交通局、產業局相關單位，以及演唱會主辦方、遠雄公司，來共同擬出最舒適安全的作法。蔣萬安表示，他已經請市府副秘長俞振華來統籌，不只是針對馬上要到的經典賽，明年2月底，以及未來可以預見演唱會之後，大巨蛋延伸松菸、國父紀念館到東區整體的宣傳行銷，不只是產業局、觀傳局，甚至結合體育局、交通局等，做一個整體的計劃出來。因為12強賽事決賽在東京舉辦，有許多台灣民眾爲了要看決賽，買機票飛到東京去，當然對東京整體的觀光產業挹注了非常大的資源。蔣萬安也說，新加坡今年初舉辦泰勒斯的演唱會，6天至少30萬張的門票，事前登記購票就有2200萬，相當於全台灣的民眾都去登記，所以所帶來的影響是非常的大。新加坡入境的航班購票增加了186%，住宿預定增加460%，所以可以預見演唱會希望帶來的觀光效益可以像新加坡這樣子，能夠不止讓北市恢復到疫情之前的水平，而是甚至超過疫情之前，大家必須要非常積極努力的把台北市打造成一個觀光、發展非常吸引人迷人的城市。