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▲飼主站在家門前，一手拿著娜拉的胸背牽繩，另一手指向門示意狗狗進去，沒想到娜拉看了一眼後，隨即往反方向奔。（圖／翻攝自TikTok）

▲當媽媽手一伸過來，娜拉就立即跑走並在原地繞一小圈，貌似玩得不亦樂乎，飼主嘗試好幾次帶愛犬回家都失敗。（圖／翻攝自TikTok）

國外一隻調皮的德國牧羊犬娜拉（Nala），在散步後還不想回家，便在家門口和主人玩起「鬼抓人」遊戲，但飼主數度無法抓愛犬回家，氣得在街上狂吼娜拉的名字，引起了鄰居的注意，鄰居見狀感到十分好笑，忍不住錄下影片PO網，引發超過百萬人觀看笑翻：「我相信所有養狗的人都會有同感！」一名網友在TikTok平台上發布影片，並寫下「記住，這位女士與牠的狗已經散了很久的步！」只見畫面中，飼主站在家門前，一手拿著娜拉的胸背牽繩，另一手指向門示意狗狗進去，沒想到娜拉看了一眼後，隨即往反方向奔，讓飼主急得大吼好幾聲：「娜拉！過來啦！」娜拉在不遠處的草皮望向媽媽，擺出一副「我就是不想回家」的模樣，讓飼主無奈地親自走過來帶，沒想到娜拉開始玩起鬼抓人，當媽媽手一伸過來，牠就立即跑走並在原地繞一小圈，貌似玩得不亦樂乎，飼主嘗試好幾次帶愛犬回家都失敗，忍不住氣炸狂吼娜拉的名字，音量大到引起住在對面的原PO注意，因此才有這一段影片。不少網友見狀笑翻喊，「狗根本在耍人」、「我相信所有養狗的人都會有同感」、「我家狗也是這樣！當下真的會很無助」、「狗：你才抓不到我嘿嘿」、「最好的做法其實是冷靜走開，狗狗通常都會跟上」。