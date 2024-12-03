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▲蘇成靠通靈感應到眭澔平的收藏物和海島以及戰爭的勝利有關。（圖／翻攝自YouTube Joeman）

網紅Joeman推出的網路節目《靈能的挑戰》邀請來自東西方的命理老師，包括易經、八字、塔羅、通靈等等，透過關卡比拚各字的「靈能」，最新一集進入到3對3的團體戰，雙方僅能透過家族照片和碎的時間軸，來拼湊出問事者生命中的幾個關鍵事件以及事件人物，在第一回合中，阿古老師透過通靈感應到問事者是罹患骨癌的自行車選手，並也媽媽因糖尿病過世震驚觀眾，第二回合中，擅長紫微斗數的Tiffany老師因獲得生辰八字，推敲出問事者的奶奶穿紅衣自殺，讓現場瞬間起雞皮疙瘩。《靈能的挑戰》最新一集中，雙方人馬獲得問事者的，以及代表問事者的，必須透過這些線索，推敲出問事者的生命中重要事件，並完成填空題。由於這一回合有提供生辰八字，擅長紫薇斗數的Tiffany老師直接推敲出問事者的奶奶穿紅衣自殺，以及有位中年男性到後期也消失在照片中，得知舅舅也在年輕時意外失足身亡，問事者的家族接連發生命案，讓現場瞬間氣氛凝重。不過有許多網友討論，助理主持白瑜老師適時地提供意見，幫助老師們整理獲得的資訊，是破關的關鍵。《靈能的挑戰》播出以來爭議不斷，包括分組的關卡難度不一，公平性受到質疑，以及參賽者沒有禁止使用手機，直接在卜卦過程上網查資料，剪接的手法也相當拙劣等等，不過也是有厲害的老師在節目中展露頭角，例如擅長通靈的老師蘇成，在「透視支線」挑戰中，感應到嘉賓眭澔平帶來的私人收藏，散發著藍色的能量，和海島有關，背景可能跟戰爭、勝利有關，透過抽卡確認，得到一張「戰車牌的正位」。眭澔平揭開黑幕時，是一顆人頭，來自亞馬遜河流過的其中一個國家厄瓜多爾的民族，他們的獵首習俗，使用亞馬遜河的一種特別藥草將人頭縮小，如同蘇成所說，和「海」、「勝利」都有關連，就連Joeman都看傻眼。