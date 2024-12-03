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美國股市12月多數指數迎來開門紅，其中與台北股市連動最大的費半指數昨（2）日大漲逾2%，台積電ADR狂飆逾5%，激勵台北股市今（3）日開盤上漲236.37點、來到22972.3點，收復月線關卡，盤中在電子、金融股的拉抬下，最高一度來到23144.78點，終場則是上漲290.53點或1.28%，收在23027.46點，成功站上23000點關卡，日K連3紅，並且站穩月線，成交量為3922.06億元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.46點、來到258.3點，同步站上月線，盤中最高一度來到260.3點，終場上漲1.27點或0.49%，收在259.11點，日K連3紅，不過月線得而復失，成交量為1123.91億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華航、神達、長榮航、泰金寶-DR、凱基金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、華星光、奇鋐、鴻海。權值股多數走高，權王台積電再度跳空開高，以1060元開出、上漲25元，盤中最高價一度來到1065元、上漲30元，終場上漲20元或1.93%，收在1055元，不過日K終結連2紅，成功站上月線關卡，挹注大盤指數就有159點；鴻海再度開高走低，今日以198.5元開出、上漲2.5元，最高一度站回200元關卡，可惜隨即遇到賣壓，終場上漲0.5元或0.26%，收在196.5元，日K連2黑，成功站上5日線，但季線關卡得而復失，挹注大盤指數就有2點；反倒是聯發科盤中一度翻黑，今日以1325元盤上開出，隨後遇壓翻黑，最低一度來到1295元，尾盤在買單挹注下，終場上漲5元或0.38%，收在1315元，日K終結連2紅，但仍然守在所有均線之上，挹注大盤指數就有2點。除了台積電之外，盤面資金也聚焦在航運族群，以航空股表現最為強勁，航空業看好明年客貨運市場續旺、油價下跌等利多，股價持續走高，台灣虎航一度攻上漲停價84.7元，可惜尾盤漲停打開，終場上漲逾9%，華航上漲逾6%，長榮航、星宇航空上漲逾2%。其他航運股也有表現，長榮、遠雄港、萬海、亞航上漲逾3%，陽明、新興、宅配通、捷迅、台灣高鐵、中航、中櫃、正德、裕民、嘉里大榮上漲逾1%。此外，IC設計族群也有表現，昇佳電子、金麗科亮燈漲停，創惟上漲逾5%，天方能源、原相上漲逾4%，陞達科技、祥碩上漲逾3%，M31、通嘉、九暘、晶心科、新唐、億而得-創、紘康、鈺創上漲逾2%。續強的族群還有網通族群，聯光通亮燈漲停來到39.2元，正基上漲逾8%，華星光上漲近7%，建漢上漲近6%，智捷、達發、友勁、宇智上漲逾4%，攸泰科技上漲逾3%。此外，今日日KD黃金交叉的個股表現亮眼，其中包括聯光通、前鼎、川寶亮燈漲停，台灣虎航、一詮上漲逾9%，正基上漲逾8%，宏致上漲逾7%，雲豹能源上漲逾6%，建漢、光洋科、佳和尚漲逾5%。消息面看到，高盛證券發布報告指出，美國課徵關稅對科技產業的影響不一，可從曝露風險、成本轉嫁及供應鏈變化等三大面向來分析。在台股中，高盛對台光電等20檔硬體股、台積電等五檔半導體股維持「買進」評等。而這些個股今日也有強勁表現，富世達漲逾8%，緯穎上漲逾3%，奇鋐、雙鴻、新日興上漲逾2%。