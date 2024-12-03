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▲「電腦王阿達」負責人沈男與網站的Q版Logo相似度100%，相當醒目可愛。（圖／翻攝電腦王阿達網站）

▲檢警從9月起開始成立專案小組，隨後前往「電腦王阿達」台南工作室、「瘋先生」台中工作室進行搜索。（圖／翻攝畫面）

知名3C資訊網站「電腦王阿達」、｢瘋先生」，先前因教學盜版片觀看方式，遭日本版權單位檢舉，皆被依《著作權法》移送法辦，其中電腦王阿達負責人沈男無保請回，稍早他也在個人臉書上首度發聲「至少知道我人緣還不錯」。日前刑事局接獲日本「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」來函，稱「電腦王阿達」、「瘋先生」兩個網站內容，出現教學觀看盜版影片的方式，導致版權方權益受損，因此提出檢舉。檢警從9月起開始成立專案小組，隨後前往「電腦王阿達」台南工作室、「瘋先生」台中工作室進行搜索，電腦王阿達負責人沈姓男子、員工林姓男子，以及瘋先生負責人梁姓男子，已被依違反《著作權法》移送法辦。檢方訊後，梁男1萬元交保，沈男與林男無保請回。「電腦王阿達」官網上其實就有介紹，負責人沈男平時就擁有46萬臉書粉絲專業追蹤、15萬YouTube訂閱，不定時出現在各電視台3C評論節目，網站總流量超過5億，每日有15萬至25萬曝光量，更自身外表製作成Q版Logo，戴著眼睛搭配一顆特殊造型的頭髮，跟本人完全一模一樣，也讓檢警前往其工作室搜索時一眼就能認出負責人是他。稍早，電腦王阿達在個人臉書上發文表示：「我沒事，偵結不公開，不能講什麼，謝謝大家」、「發生這件事至少知道我人緣還不錯。」