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▲前立委、號稱「飛越羚羊」的紀政2日獨自駕車從新北市開往苗栗，疑似因為不熟悉路況，因此開上國道五號抵達宜蘭，21時許不慎駛入員山鄉新城橋旁的河堤受困，車輛卡在邊坡。（圖／翻攝畫面）

前立委、號稱「飛越羚羊」的紀政2日獨自駕車從新北市開往苗栗，疑似因為不熟悉路況，因此開上國道五號抵達宜蘭，21時許不慎駛入員山鄉新城橋旁的河堤受困，車輛卡在邊坡，當地村長獲知後協助報案，警方前往救援，目前紀政已平安回到新北住家。昨天晚間，宜蘭員山鄉同樂村長張正昌向警方報案稱，有民眾因不熟悉路況，駕駛車輛受困於堤防，警方到場發現一輛豐田轎車懸空掛在邊坡上，經查發現駕駛為「飛躍的羚羊」的前立委紀政。據了解，紀政昨天預計要從新北市開往苗栗，不過她對於路況不熟悉，誤上國道5號，但是對因對當地路況不熟，下國5後從宜蘭市經新城橋到員山鄉，不小心將車開進狹小的堤防道路，由於當時天色昏暗，紀政駕車不小心衝出道路，前輪懸空難以動彈。後續宜蘭警分局獲報派員趕往協助，將紀政帶返派出所休息，並提供泡麵等熱食果腹後聯繫家屬，由女兒及女婿帶返新北住家，臨走前不斷感謝警民協助。