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▲林岱樺也重申，只要是經過民主初選程序，她勝出將會全力以赴、整合全黨，若未盡人意，也將全力輔選黨提名候選人。(圖／林岱樺辦公室提供)

立委林岱樺今(3)日在受訪時強調，高雄人有自信承擔高雄的未來。和國民黨的參選人柯志恩相比，高雄只是選項之一，但對林岱樺來說，高雄是終身奉獻的唯一。她也重申，只要是經過民主初選程序，她勝出將會全力以赴、整合全黨，若未盡人意，也將全力輔選黨提名候選人。林岱樺也相信賴主席不會沒收初選。至於提名後如何整合民進黨的問題，林岱樺細數為陳菊、陳其邁、黃捷等人助選的經歷，她認為，過去為同黨同志無私助選與付出，是未來團結整合的有利基礎。有人傳言可能空降潘孟安參選？對此，林岱樺表示她相信高雄人有自信承擔高雄的未來，也樂見中央與地方的協力合作，帶動高雄的發展。外傳要選高雄，必須得到市長陳其邁的認可，對此，林岱樺認為，陳其邁是未來的政治領袖，包括總統賴清德、行政院長卓榮泰他們都是台灣和民進黨的公共財，要影射他們選邊站，這是對他們的不尊重。對於同婚議題，林岱樺表示，她除了以行動參與同志大遊行以外，也堅信相愛是人權，高雄做為性別友善的城市，未來只會做得更多更好。除了將為同志朋友證婚，林岱樺也承諾，未來高雄的彩虹地景，也將更鮮明與活潑。在宗教議題的部分，林岱樺認為台灣是一個多元價值的社會，慈悲與寬容才是宗教的本意，也是宗教與政治的共同價值。