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▲Vision Pro在醫療上也有相當大的幫助，在X上有人提到，巴西有外科醫師透過Vision Pro進行肩關節手術。（圖／翻攝Ｘ）

▲有特斯拉車主疑似戴著Vision Pro開車，雙手在空中比劃手勢，並沒有握住方向盤，畫面相當驚險（圖／擷取自X平台影片）

▲有國外軟體工程師在婚禮全程佩戴Vision Pro，甚至拍婚紗照，新娘「複雜表情」在網路上爆紅。（圖／擷取自Jacob Wright X平台）

Apple Vision Pro台灣終於要開賣了，預計本週四（5）上午 9 點開始預訂，12 月 17 日開始供貨，售價並不便宜，要價11萬9900元，雖然真的不便宜，但對於科技狂熱份子來說，應該會是最佳的聖誕節禮物。而美國早在今年初就開賣，為了搏眼球，不少人在X上Po出荒誕的使用體驗，戴著走在路上、搭地鐵都不算奇特，有人還戴著開車，讓政府單位立即出面呼籲，此外，在巴西還有醫師用來開刀。Vision Pro號稱將帶領用戶進入「空間運算時代」，不用手把，透過頭部擺動、瞳孔控制、眼鏡上類似Apple Watch 錶冠的旋鈕來進行互動，酷炫十足，首次實際體驗過的YouTuber Tim哥驚訝表示：「震撼到說不出話！」不會有傳統的「3D暈」，宛如是電影《一級玩家》的真實版。因Vision Pro為擴增實境 (AR) 和虛擬實境 (VR) 的混合裝置，隨著產品上市，各種怪異使用情境在網路爆紅，引發熱議，甚至掀起一股「Vision Pro之亂」，像是有駕駛戴著Vision Pro開特斯拉，雙手在空中比劃的畫面，讓人冷汗直流，儘管用戶稱有使用「輔助駕駛」，但並不意味這些車輛真的就完全是自動駕駛，荒唐行徑逼得美國交通部長不得不出聲警告，提醒駕駛員應隨時注意路況。蘋果公司也呼籲，駕駛車輛時不能使用Vision Pro。此外。使用者戴著Vision Pro直接走到大街上的景象已不足為奇，有國外軟體工程師在婚禮全程佩戴Vision Pro，甚至拍婚紗照，新娘「複雜表情」在網路爆紅，但直男的工程師還沉浸在快樂的Vision Pro世界裡。還有人充分利用Vision Pro，上廁所時將眼前單調的畫風大改，瞬間變成在大自然上解放。除了娛樂或是吸眼球的行為，Vision Pro在醫療室也有相當大的幫助，在X上有人提到，巴西有外科醫師在進行肩關節手術時，使用關節內的鏡頭，並透過Vision Pro高解析度看到電影螢幕大小的圖像，讓醫師能夠即時監看患者狀況和3D模型，專家預測該設備很快會在巴西醫療保健中常規使用。Vision Pro單價過高，要成為蘋果下一個明星商品可能還有待市場考驗，知名分析師郭明錤就曾經提到，蘋果有可能會推出低價版Vision Pro，但時間會被遞延到2027年之後，而2025年Apple的新款頭戴顯示裝置僅會有處理器升級到M5的版本。郭明錤指出，Apple延後低價版Vision Pro的主因，關鍵在於僅降低售價無助於創造成功用戶情境，就像HomePod銷售不如預期後，即便推出低價版HomePod mini也無法讓Apple智慧音箱成為主流產品。