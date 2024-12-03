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▲氣象署表示，未來一週氣溫持續偏冷，總共有2波冷空氣侵襲，週末至下週一有很明顯的降溫。（圖／中央氣象署）

▲東北季風增強影響，今天開始北部、東半部降雨開始變多，尤其宜蘭地區要特別留意。（圖／中央氣象署）

經過兩天比較溫暖少雨的天氣後，今明兩天（12/3、12/4）東北季風增強影響到週五（12/6），氣溫越晚越冷，北部、東北部有明顯降雨，中央氣象署簡任技正伍婉華表示，週六（12/7）有下一波冷空氣，強度接近冷氣團，週末降雨範圍擴大，週日至下週一（12/8至12/9）氣溫最低，北台灣剩下13至14度。伍婉華指出，北方冷空氣南下，台灣在它的邊緣，因此東北季風今天下午開始增強，北部、東北部天氣轉涼，且降雨機率提高，越晚體感氣溫會越低，預估宜蘭山區下午就有局部較大雨勢，大台北地區則是今天晚上開始會下雨。本波東北季風將影響到週五，大台北、東半部全天有不定時的「局部短暫雨」，東北部山區有局部大雨，週五雨區稍微擴大到連桃園，其它各地多雲到晴。氣溫略為下滑，明天至週五，北部、東北部高溫22至23度，中南部27至28度，低溫方面，中部以北15至16度，中南部18至20度。伍婉華說明，週六會再有一波冷空氣，強度目前觀測以東北季風為主，冷氣團機率較低，不過週六至下週一，北部、東北部白天高溫只有18至19度，花蓮20至21度；清晨低溫在中部以北都只有13至14度，其它地區15至17度，沿海、空曠地區會再低1至2度，中南部早晚仍有10度溫差。降雨方面，最新天氣預報顯示，週六之後中部以北、東半部及馬祖都有降雨機會，不過這波冷空氣「水氣較少」，因此降雨的強度上，會比本週上班日還要趨緩一些。