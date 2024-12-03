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▲北回化學股份有限公司代表致感謝詞。（圖／教育部）

教育部國教署3日在嘉義市舉辦「113年表揚愛心楷模廠商頒獎典禮」，今年以「牽手同行，公益磐石」為主題，邀請49家獲獎廠商與學校代表一同出席。國教署署長彭富源表示，感謝愛心楷模廠商對身心障礙學生實習就業、融合職場的支持，大家一起牽手同行，為處在就業競爭弱勢的身心障礙學生開啟通往職涯的大門。教育部自95年開始辦理愛心楷模廠商表揚，由全國特殊教育學校及設有集中式特教班的高級中等學校職推薦，經教育部評選出熱心指導、關懷身心障礙學生，且提供至少半年以上實習與就業機會的廠商，113年共49家廠商脫穎而出，涵蓋餐飲、包裝、維修及服務業等各行各業，其中也有提供重度障礙學生實習就業機會，以及持續支持職場融合多次獲獎的廠商。主攻自行車製造的台灣穗高工業股份有限公司永科廠，與國立成功大學附屬臺南工業高級中等學校合作，提供林同學、戚同學及陳同學等3名身心障礙學生實習，雖然3位同學們剛開始表現略生澀，但在學習適應後，不僅每日準點到達工作崗位，且相當認真有責任感，也能跟上各產線的速度要求，工作上亦能聽從幹部交代的任務並盡力完成。實習結束後，這3位同學也因表現優良直接留任就職。林同學表示，公司優良的制度讓她很安心，也願意繼續努力工作，讓未來能自立生活更加穩定。13年前就與國立嘉義特教學校合作的北回化學股份有限公司，也曾獲105年及109年愛心楷模廠商肯定。包裝部門陳姓主管表示，張同學與吳同學2人畢業後先後考到機車駕照，每日提前到達工作崗位，獨立且有責任感，遇到困難也會主動詢問同事建議，工作態度相當良好，深受同事喜愛及肯定。國教署表示，將持續推動身心障礙學生職涯輔導與轉銜，在校期間結合勞工單位、社會企業，加強職業教育、就業技能養成及職場實習，提升學生就業能力，並表揚友善且長期提供身心障礙學生實習就業的廠商，期透過公開表揚活動及獲獎廠商的經驗拋磚引玉，鼓勵各界廠商加入促進身障者就業的行列，共同打造友善融合職場。