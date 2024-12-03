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▲受到日幣貶值影響，近年飛日本玩已經不再奢侈，當地好玩又便宜，成為全球觀光客聚集的旅遊天堂。（圖／取自 pxhere ）

▲在日本服務業並沒有收取小費的慣例，若真的想要給予服務員額外的小費，會建議使用信封裝起錢，財不露白。（圖／翻攝Pexel）

受到日幣貶值影響，近年飛日本玩已經不再奢侈，當地好玩又便宜，成為全球觀光客聚集的旅遊天堂。近期人氣直播主「天后闆妹」老公「豪哥」陳正豪就在日本玩，並在房內放置1萬日圓（約新台幣2175元）的小費，房務人員卻沒收，反倒摺了一隻綠色青蛙送給他，隨後便有內行揭露真實含意。豪哥昨（3）日在Threads發文分享，之前去首爾旅遊，給小費2萬韓元（約新台幣465元），服務員收下後還特別寫卡片感謝。但近期在日本的經歷卻大不相同，放了1萬日圓小費在床頭，房務人員不但沒收下，還用巧手摺了隻綠色的紙青蛙，讓他感到非常有趣。現場畫面曝光後，立刻有精通日本文化的網友解答，「日文裡面青蛙的發音和歸還發音一樣，這個房務人員太可愛了」、「日文中歸還（返る）跟青蛙（かえる）音很像，是日本的諧音梗！」事實上，在日本遊玩在旅館住宿時，其實原則上不需要給予小費，因為服務費已經包含在住宿費用裡，但是若真的對於房務員、工作人員的好服務想要特別表達謝意的話，則可以使用「信封袋」裝入小費，在外面寫上謝謝請收下等字句，「錢不露白」對於日本文化來說也特別重要。