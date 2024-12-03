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▲剛推出的「Hello Kitty50週年紀念」一番賞，一抽850日幣，特賞玩偶（右上紅圈）更是許多凱蒂貓迷都想入手的夢幻逸品。（圖／翻攝小紅書）

▲警察到達之後竟然開口稱：「這種行為在日本不違法，無法管束」。（圖／翻攝小紅書）

▲當事人拿回5萬日圓退款離開現場，同時也讓上網發文，希望不要再有人成為一番賞詐騙的受害者。（圖／翻攝小紅書）

一番賞「有點玄」翻版！日前有外國遊客前往日本，在超商看見了「Hello Kitty50週年」一番賞剛上架，為了抽到特賞她便開始購買，但一直都沒有抽到最想到的特賞，於是在現場直接花了約5萬日幣抽完整盒，沒想到抽完都沒出現「特賞」籤，於是當下立刻報警，結果警察到場1句話卻讓她更傻眼。近期日本一番賞旋風席捲各國，各大IP也紛紛推出類似的銷售模式，還與超商合作拓展能見度。一名女遊客近期在小紅書上發文分享，自己在日本東京一間超商內，看到在11月底才剛推出的「Hello Kitty50週年紀念」一番賞，每抽850日幣（約新台幣185元），特賞是一隻40公分大小的Hello Kitty娃娃，模樣相當可愛。由於店家的這組一番賞是全新還沒被抽過的，讓身為Hello Kitty鐵粉的她立刻掏出錢包，開始抽籤，更希望能一抽入魂，沒想到隨著5個籤又5個籤持續被撕開，最後籤筒內剩下不到幾支籤，於是原PO也決定直接包套，將籤通通買下來，此時卻發現店員臉色出現異樣。怎料在所有籤都撕開之後，卻還是沒有見到寫著「特」賞的籤，讓原PO立刻開始數籤，結果發現應該一組應該有60個籤，但自己手上卻只拿到59支籤，她也立刻拿起電話報警。此時另一位店員才急忙拿出「被消失的特賞籤」，才知道店家早已將籤藏起，原PO也疑惑「到底是用什麼方法在60張籤內找到特賞的？」而警察到達之後，更荒唐的事情出現了，該員警竟然開口稱：「這種行為在日本不違法，無法管束」，讓原PO極度傻眼，最終店家表示願意退費，原PO也不想再異地繼續糾纏，便拿回5萬日圓離開現場，同時也讓上網發文，希望不要再有人成為一番賞詐騙的受害者。針對上述事件，在日本長居20多年的粉專《日本省錢小站》特派員也表示，「此風不可長！這件事情在日本是很嚴重的事情或許這位外國人可以聯絡便利商店的本社，才能夠好好懲罰這位貪財的店員！」至於員警當下的沒違法的說詞，特派員則推測，「那位警察可能是看受害者是外國人，所以才懶得對應就敷衍說不違法，但就特派員的認知這種行為是，店家欺騙顧客的詐欺行為喔！」不少網友看完後也紛紛回應，「太過分了」、「到底哪裡還有公平的一番賞能玩啊」、「有點玄的感染力傳回一番賞祖國日本了」、「台灣再次領先全球」。