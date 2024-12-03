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藝人黃子佼因無故持有未成年性影像，違反《兒童及少年性剝削防制條例》，如今一審判決出爐有期徒刑8個月，對此長期關注兒少議題的綠委林月琴說，雖適用2023年修法當時版本，最重可判1年，但法官最後裁決8個月，「我深表不解，這絕對不是所謂重判」，也因此今年立即啟動修法來拉高刑度，對持有者重罰，才能阻斷市場需求。對於黃子佼一審判決出爐僅有期徒刑8個月，林月琴說，雖適用2023年修法當時版本，最重可判1年，但法官最後裁決8個月，自己深表不解，認為這絕對不是所謂重判，此外因2023年修法後，無故持有、購買的刑度過輕，也變相助長買賣市場，當嚇阻力不足，就會導致違法販售管道猖獗。林月琴說，這點也是自己進到立法院後發現，因此今年立即大力修法，將無正當理由購買兒童或少年之性影像，拉高刑度處1年以上7年以下有期徒刑。如果是無正當理由持有，處3年以下有期徒刑、拘役。針對持有者重罰，才能阻斷市場需求。最後林月琴表示，針對今年修法，她要求成立性影像中心進行去識別化比對，以及加強下架流程，目前警政署也已經在內部法制作業研擬，也要求明年一定要上路，阻斷一切兒少性剝削影像外流事件。