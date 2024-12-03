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中國廣東省的深圳、東莞、佛山等地，近來傳出「圍村收費」亂象，1日又發生廣州新塘鎮大敦村，深夜大批民眾為此聚集、抗議之情事，還出動不少警力鎮壓。有自媒體在網上引述知情人士透露，事件起因是村官員為了利益，私自將村內的停車點承包出去，還讓承包商設關卡向民眾收費，連之前就已經停在裡面的車也要補交費用，引爆民怨，抗議活動從1日深夜11點多一直持續到凌晨，多個收費亭遭破壞。中國前媒體人、鐵鏈女事件吹哨人趙蘭健在X平台上披露現場影片，聲稱當局派出眾多武警、特警鎮壓，一度還實行斷網措施。這起因官員涉嫌斂財收費的糾紛，據悉以當局宣布取消收費、退還已收費用告終，抗議人群這才散去。然而，此事在中媒幾乎沒看見相關報導，微博上也找不太到相關評論。有分析認為，中國持續3年的清零封控政策，導致地方財政困難、債務高築，加上中國經濟持續下行，各地大搞「砸鍋賣鐵」，類似亂象層出不窮，不少國外民眾都表示：「共產黨沒錢了，開始要割全民的韭菜，什麼都可以收稅，停車場也是每天可以割的韭菜，共產黨當然不會放棄這個好機會。」