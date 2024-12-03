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▲KKBOX日前推出AI歌單，用戶只需輸入符合目前情境或心情的文字，AI 都能量身打造專屬的個性化歌單，此外，年終還有優惠方案，6人家庭方案最便宜，平均一人一個月只要30元。（圖／官方提供）

▲KKBOX REWIND 2024 年度回顧以「音樂應援收藏車」裝載追星小物展現個人獨特音樂品味。（圖／官方提供）

音樂串流平台KKBOX今推出歲末年終優惠，其中最划算的為6人的家庭方案，原本6人的家庭方案一年為2880元，2025 年 1 月 10 日前打7.6折後為2188元，等於一個人一個月只要30元，比買一杯手搖飲還便宜。此外，年底都會登場的「KKBOX REWIND 2024」也已經上線，可以檢視自己一整年最愛的歌單。迎接歲末年終，KKBOX 推出多重超值週年慶優惠，2025 年 1 月 10 日前購買標準音質年度方案，最低可享 7.5 折優惠，其中個人年方案每月僅 115 元為全年最低價，3 人家庭年方案每人每月平均只要50 元，6 人家庭年方案更划算，湊滿 6 人平均每天花費更不到 1 元。家庭方案成員可各自享有獨立帳號，互不干擾。針對發燒友，KKBOX有「無損音質」同步推出年終優惠，12 月 31 日前3人家庭年方案享 8.3 折、每人每月平均只要 100 元，另推出個人年度方案，購買一年直接享 6 折，首次購買月付方案更享首 3 月 5 折入門價。🟡標準音質，優惠至 2025 年 1 月 10 日📍個人年度方案： 首年 1,380 元（原價 77 折），平均每月 115 元📍3 人家庭年度方案：首年 1,788 元（原價 75 折），平均每人每月 50 元📍6 人家庭年度方案：首年 2,188 元（原價 76 折），平均每人每月約 30 元🟡無損音質，優惠至 2024 年 12 月 31日📍個人年度方案：全新案型，首年 2,148 元（原價 6 折），平均每月 179 元📍3 人家庭年度方案：首年 3,600 元（原價 83 折），平均每人每月 100 元🟡KKBOX REWIND 2024 年度回顧登場今年 KKBOX 也持續祭出年度「KKBOX REWIND 2024」回顧，全新設計主題以「音樂應援收藏車」出發，從 2024 的第一首歌到常聽的音樂排行，以及年度聆聽總數與時長等，將用戶每一次對喜愛歌手與歌曲的聆聽化為裝載拍立得、應援手燈、應援扇、票根等追星小物的收藏車，最後還可打造專屬年度歌單，一鍵輕鬆收錄最喜愛的歌曲。即日起至 2025 年 1 月 6 日，KKBOX 用戶登入行動裝置 App 即可在「發現」頁面橫幅或是右上角最新通知中開啟個人年度聆聽回顧體驗。