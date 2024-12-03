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▲推動花蓮住宿3.0加碼方案懶人包。（圖／交通部觀光署提供）

受到0403地震以及多個颱風肆虐，衝擊花蓮地區觀光，交通部觀光署陸續推出旅遊補助，11月7日到12月20日進入3.0 plus措施，為按月提供補助，觀光署長周永暉今（3）日表示，11月份的旅宿住房率急速上升，接近過往同期水準，而旅遊補助執行率已經超過8成，預計很快就會用完。觀光署「0403振興花蓮自由行補助方案」，花蓮地區113年 6月1日起至113年12月20日止；臺東地區113年8月1日起至113年11月30日止，獎助經費預算用罄時，本署得提前公告停止申請獎助。根據觀光署公告，只要入住有參加本活動且領有營業執照或旅宿業登記證之旅宿業，每房每晚依實際住宿房價最多折抵金額為花蓮縣1,000元。但中華民國113年6月23日（含）以前之假日（週五至週日及國定假日），最多折抵新臺幣500元，若3.0或3.0plus方案者，第一晚新臺幣1,000元，第二晚新臺幣1,500元；台東縣1,000元，但中華民國113年10月14日以前之假日（週五至週日及國定假日）不予折抵。觀光署長周永暉今日出席活動時，被問到相關議題時回應，花蓮自由行補助經費新台幣8.15億元，目前花蓮11月的住房率急速上升，有部分業者推出0元住宿方案，就是利用2天可領2500元的補助方案，而補助執行率已經超過8成，11月住房率也回升至4成到5成，接近過往同期水準，預期12月20日前就會用完，呼籲民眾趕快到花蓮旅遊。