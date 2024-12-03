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▲根據NBA官方統計指出，「詹皇」近10場比賽發生多達51次失誤，且在近6戰中三分命中率僅有10％。。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（3）日以80：109慘敗給明尼蘇達灰狼，LeBron James近期進攻狀態低迷，連續6場命中率低於45%，並且三分球更是19投0中，成為生涯罕見的低潮期。作為近年來進攻效率的代表，這樣的數據滑坡不禁讓人聯想到時間的影響是否逐漸顯現。本季他命中率跌破49%，外線和中距離表現明顯下滑，類似Chris Paul的退化跡象引發關注。是疲勞後遺症，還是身體確實出現下滑？後續表現值得密切觀察。此役，James出賽30分44秒，全場16投4中，三分球4投0中，只拿到10分8板4助。最近幾場的他的進攻狀態都不理想，根據統計，已經連續6場比賽命中率低於45%，生涯先前僅出現過6次，而且都是在他的新秀賽季，鋼鐵般的身體似乎正開始出現一些明顯的鏽跡。數據說明一切，James算上今天對上灰狼這一場，他在最近4場比賽，三分球是糟糕的19投0中，外線屢投不進，這並不是好現象。因為這些年，外線投籃已經成為James重要的進攻武器，他去年三分球命中率高達41%，創下生涯新高，近6個賽季，他場均都至少投近2記三分球，以此維持個人進攻效率不墜。詹皇今年投籃命中率為49％，罕見不到五成，他的籃下命中率依然還有68%，雖然和過往動輒破7成的水準有差距，但仍高於聯盟平均，不過他的長中距離（16英尺到三分線）和三分球命中率掉到分別只剩32.1%和35.7%，這是一個警訊。如果球迷還記得，當年Chris Paul是在帶領太陽打出隊史最佳的64勝戰績後，隔年突然大幅下滑的，個人命中率從49%暴跌到44%。在2022-23賽季，他的兩分球命中率、總命中率、罰球命中率、有效命中率和真實命中率全部從聯盟水準之上掉到低於平均，不再是一名球星等級的合格得分手。他那一季的中距離（10-16呎）剩下34%命中率，長中距離剩下39.7%，三分球僅32%。他的腿沒有力，不能夠再支撐他在運球擺脫對手後，進行急停跳投，被普遍認為是他跳投能力下滑的重要原因。所以，James出現這種症狀讓人擔心也是在於如此，時間老人肯定會在他身上留下痕跡，只是過去他靠著保養和賽程負荷管理，讓此看起來並不明顯。可是，這一季目前為止，調侃似乎正在變成真實？或許這只是今年夏天打巴黎奧運的後遺症，James沒有得到足夠多的休息；又可能如前所述，他真的在這一季面臨比較嚴重的退化。我們還需要更多時間和比賽參數觀察和做出結論。