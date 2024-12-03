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台北股市今（3）日有續強表現，終場上漲290.53點或1.28%，收在23027.46點，成功站上23000點關卡。航運股表現亮眼，類股指數上漲2.8%、位居漲幅排行亞軍，其中航空股乘風起飛，台灣虎航、長榮航皆創下歷史新高表現。美國股市12月多數指數迎來開門紅，那斯達克、標普500指數再創歷史新高點，與台北股市連動最大的費半指數昨日大漲逾2%，台積電ADR狂飆逾5%，激勵台北股市今日開盤上漲236.37點、來到22972.3點，收復月線關卡，盤中在電子、金融股的拉抬下，最高一度來到23144.78點，終場則是上漲290.53點或1.28%，收在23027.46點，成功站上23000點關卡，日K連3紅，並且站穩月線，成交量為3922.06億元。盤面資金也聚焦在航運族群，類股指數上漲2.8%，位居漲幅排行亞軍。其中以航空股表現最為強勁，航空業看好明年客貨運市場續旺、油價下跌等利多，股價持續走高，台灣虎航一度攻上漲停價84.7元，創下新天價，可惜尾盤漲停打開，終場上漲超過9%，收在84.3元，創下收盤新天價，成交量來到2萬8351張。同樣創天價的還有長榮航，終場上漲超過2%，收在44.6元，成交量為9萬4287張。其餘航空股也有表現，華航上漲超過6%，星宇航空上漲逾2%，也帶動其他航運股，長榮、遠雄港、萬海、亞航上漲超過3%，陽明上漲超過1%。航空業看好明年客貨運市場續旺、油價下跌等利多，股價持續衝高，長榮航、華航在法說會中都釋出佳音。長榮航表示，受惠旅遊市場暢旺，明年機票價格仍有撐，預期未來除了季節性因素之外，票價沒有其他下行空間，「回不去了」；貨運部分，AI、電商貨量很多，高科技產品也陸續出貨，包機包艙的需求持續熱絡，因此看好空運運價還是會持續維持高檔。華航也在法說會上表示，2024年力拚營收、獲利創新高；展望2025年全球航空業受「缺機潮」之苦，可能要到2028年缺機的問題才會改善；華航兩大策略雙管齊下，客、貨機的派遣能量大，有信心在全球缺機潮競賽中勝出，2025年的營運展望依舊樂觀。不僅如此，外資也持續加碼航空股，從10月1日至12月2日，外資累計買超長榮航47萬6947張，華航26萬8428張，台灣虎航1萬6244張。