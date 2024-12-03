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▲家樂福公佈2023年冷凍鍋物銷量排行，其中「雅方原汁紅燒羊肉爐」、「雅方岡山羊肉爐」奪得冠亞軍。（圖／翻攝自雅方官網）

▲全聯火鍋季限時優惠，即起至12月5日前常溫湯底推出同系列第2件5折。（圖／全聯提供）

本週六（7日）有一波強冷空氣南下，中部以北低溫下探13度，入冬必吃美食「火鍋」先準備！全聯、家樂福也公開冷凍鍋物排行榜，其中台灣味滿滿的羊肉爐銷量驚人，以家樂福2023年銷售數據顯示，「雅方原汁紅燒羊肉爐」年營收破千萬，事實上，雅方羊肉爐自92年聘請知名藝人陳美鳳代言雅方羊肉爐後，一砲而紅，21年來累積不少忠實粉絲，近幾年竄紅的石二鍋也沒有超越它。入冬後第二波冷空氣即將到來，除了保暖衣物要先準備好外，每年冬天必吃的鍋物也不能少，知名量販店家樂福，也公佈2023年冷凍鍋物銷量排行，其中「雅方原汁紅燒羊肉爐」、「雅方岡山羊肉爐」奪得冠亞軍，且皆達到千萬業績，後面依序的3至5名也都有百萬銷售業績。第一名：雅方原汁紅燒羊肉爐第二名：雅方岡山羊肉爐第三名：石二鍋經典爆香石頭鍋第四名：義美酸白菜鍋底第五名：蕾媽媽岡山羊肉爐第一名：得意的一天 香草羅宋牛腱燉湯第二名：康寶酸白菜火鍋湯底第三名：康寶麻辣鴨血火鍋湯底第四名：DAISHO鲜魚亭蟹風味湯底第五名：寧記 酸菜湯第六名：寧記-麻辣紅湯鍋底第七名：牛頭牌干貝汕頭鍋960G第八名：漢來 干貝花膠雞湯第九名：漢來 飄香血旺煲第十名：小杜良品 一級鄉民辣麻辣鴨血家樂福也做好準備搶攻鍋物商機，即起至12月10日前購買火鍋湯底系列商品，單筆滿399元贈6000紅利點數，單筆最高贈12000點（等同現金40元）。全聯福利中心也觀察今年1至10月最受歡迎的冷凍湯底，依序為「羊肉爐、酸菜鍋、爆香石頭鍋、半筋半肉鍋和薑母鴨」，同樣由第一名：石二鍋-經典爆香石頭鍋火鍋湯底750g第二名：太和殿大骨煲湯火鍋湯底800g第三名：小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底800g第四名：石二鍋-鮮菇百味蔬食鍋火鍋湯底(全素)750g第五名：小蒙牛蒙古麻辣鍋火鍋湯底800g第六名：十味觀正宗東北風味酸菜白肉鍋600g第七名：無老鍋無老豆腐白湯鍋火鍋湯底800g第八名： 太和殿麻辣紅湯火鍋湯底800g第九名：馬辣麻辣鍋火鍋湯底800g第十名：這一鍋秘藏老火湯火鍋湯底800g並且全聯火鍋祭開跑中，以「火烤大對決」為主題，不論火鍋、烤肉，同時享用，網羅超過百款名家湯底和名店醬料，其中2023年短短三個月就熱銷超過150萬包的常溫湯底，即起至12月5日前推出同系列第2件5折。◾老撈 神仙胡椒豬肚雞火鍋湯底／總裁麻辣鴨血火鍋湯底／名媛牛尾湯火鍋湯底第2件5折，原價199元、特價149元◾台酒 酒粕酸菜魚風味火鍋湯底調理包／酒粕花雕雞風味火鍋湯底調理包第2件5折，原價249元、特價187元◾匠研究 匠煮動力火鍋-搖滾麻辣血旺鍋第2件5折，原價219元、特價164元◾十味觀&狂一鍋爆炒蒜頭蛤蠣雞鍋第2件5折，原價220元、特價165元