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▲師鐸獎女教師命案受害者丈夫張介能現身反廢死集會。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）

▲新北割喉案的楊爸爸。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）

▲反廢死集會。（圖／記者陳明安攝，2024.12.03）

今天是師鐸獎女教師命案發生10週年，受害者家屬發起「1203白玫瑰運動」，上街頭呼籲司法修法平衡被害人地位，並表達「拒絕廢死大法官」等訴求。台南市殺警案警員凃明誠姊姊致詞時喊話，有民意基礎的法律才能產生威信，促成法治社會；新北割喉案的楊爸爸則說，廢除死刑應該用公民投票決定。「1203白玫瑰運動」今天在凱道登場，儘管是上班日，現場人仍有上百位民眾聚集，同時手舉追思白花。師鐸獎女教師命案受害者丈夫張介能、新北割喉案的楊爸爸，以及台南殺警案、土城毒駕殺警案的家屬預計都將到場發言。包含國民黨立委吳宗憲、羅廷瑋、黃健豪、洪孟楷、黃建賓、涂權吉、葛如鈞、許宇甄、葉元之、翁曉玲、傅崐萁等人都來了。師鐸獎女教師命案受害者丈夫張介能說，今天是他太太遇害十週年，他更帶著太太遇害時的包包到場。他今天和正義的民團、立委現身，就是希望立法能長治久安。新北割喉案的楊爸爸致詞時直指，大法官解釋以後，死刑需要法官一致決，但竟然有一票否決權。自稱民主國家的台灣，大法官竟然將他的權利擴大到如此地步。楊爸爸質疑，「我想問大法官一但死刑廢除，死刑犯出獄後，尊敬的大法官如何安置這些殺人犯？出來一定會痛改前非，改邪歸正嗎？難道要我們這些老百姓自求多福嗎？還是派人專門看守實施，或實施電子監控，配套措施都到位了嗎？」楊爸爸提及，死刑犯出獄後，未來更將是社會大眾去承擔所有未知代價，沒有人可以保證這些人永不再犯。此外，廢死後有些人會認為，殺人不用償命就恣意妄為，將社會安全網推入深淵，呼籲廢除死刑應該用公民投票決定。台南市殺警案警員凃明誠姊姊也說，有民意基礎的法律才能產生威信，促成法治社會，沒有民意基礎的法律，往往淪為惡法，社會動盪、民心不服。凃姊姊說，他們堅決反對廢除死刑，這不單關乎於被害者家屬，更是關乎國家體制失衡，「試問執政者，要帶領國家走向什麼樣的未來？」凃姊姊更哽咽提到，殉職的警員凃明誠、曹瑞傑代表國家公權力，縱然是千瘡百孔，也不容許惡法踐踏，「我不後退，我們不後退！」