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馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所陸校師學來台訪問，復旦大學學生宋思瑤因受訪時脫口賀「中國台北隊」獲得世界冠軍，引發輿論譁然；律師黃帝穎為此直呼，馬英九應為矮化台灣棒球向國人道歉。對此，臉書粉專「不演了新聞台」表示，先前美國流行天王火星人布魯諾（Bruno Mars）來高雄演唱後，在微博用簡體字寫下「謝謝中國台灣」，狠酸「罪魁禍首陳其邁，應向全國百姓道歉。」復旦大學大四生宋思瑤2日受訪時，被媒體問及台灣在12強拿下世界冠軍的感想？她先是代表師生訪問團向「中國台北隊」獲得世界冠軍表示祝賀，並說自己希望大陸和台灣同胞可以像中信兄弟的brothers一樣，一起為祖國在棒球領域更上一層樓、一起努力、一起進步，在場媒體聽完相當錯愕。黃帝穎痛批，馬英九是搭起舞台讓中生對我國棒球隊發動矮化攻擊「中國台北」的罪魁禍首，直呼「馬英九欠球迷與國人一個道歉」。對此，「不演了新聞台」今（3）日在臉書發文回應黃帝穎，「沒錯！陳其邁倒貼火星人布魯諾，讓布魯諾對台發動『中國高雄』矮化攻擊，罪魁禍首陳其邁，應向全國百姓道歉。」