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菲律賓前陣子在短時間內遇到數個颱風，陷入數十年來最大洪災的危機，我國空軍近期救援菲律賓，沒想到被中國抗議，引發外界討論。要求不具名的菲律賓政府官員本月3日告訴中央社，中國駐菲律賓大使館上週抗議台灣空軍C-130運輸機降落菲律賓機場。對此，菲方向中國大使館說明，台灣空軍C-130運輸機的任務為人道屬性，協助菲國緩解颱風災區民眾的困境。中華民國駐菲代表處為協助救災，先於10月29日代表政府捐贈500噸白米、10月31日再代表台灣政府捐出15萬美元（約新台幣489萬元），11月22日又由一架空軍C-130運輸機送來近5公噸救災物資，沒想到連做善事都會引來中共的抗議。菲律賓此次災情十分慘重，一個月內菲律賓遭遇6個颱風，導致至少160人喪生、數百萬人失去居所，損失估計逾4億7000萬披索（約新台幣2億6000萬元），包括田地、房屋和基礎建設都有毀損。