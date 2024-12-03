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▲抖音也能看到芽籠的理髮師攬客的影片。（圖／翻攝自海峽時報）

近來新加坡芽籠（Geylang）一帶冒出多間新開設的理髮店，店面以閃亮的霓虹招牌吸引目光，但營業內容卻令人懷疑。據當地媒體報導，部分理髮店以每半小時40新元（約新台幣970元）提供洗頭服務，還可加價進行「全身按摩」，懷疑其中可能涉及不法交易。在過去兩個月內，新加坡《海峽星期天刊》記者多次暗訪芽籠的髮廊，發現在短短幾條巷弄內，就有至少15家髮廊。女理髮師會穿著性感服飾站在街邊拉客，推銷洗髮與按摩服務。記者為了解實際情況親自造訪，支付洗髮費後，立刻被游說購買其他服務，過程中更有多名女子試圖以身體接觸，誘使記者同意進一步服務。即便記者多次拒絕，這些女子依然不放棄，其中一名女子甚至輕聲低語，表示可以「照顧」他一小時，並且「滿足任何需求」。另外，新加坡《新明日報》的記者則在社群平台中看到部份理髮店公然張貼影片，以「20手按摩」等誇張方式宣傳，在影片中還標示髮廊名稱與越南籍女子。根據新加坡法律規定，除非得到當局批准，否則髮廊不得提供全身按摩服務。