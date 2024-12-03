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食藥署今（3）日公布本週最新邊境查驗結果，知名賣場好市多販售的印度薑黃粉檢出農藥殘留違規，另有1批中國進口大閘蟹（中華絨螯蟹）檢出重金屬戴奧辛，總計1.4萬公斤已全數退運或銷毀，也暫停該養殖場輸入大閘蟹。食藥署邊境查驗共有17項產品不符規定，其中，由定碁有限公司由中國進口的中華絨螯蟹檢驗出含戴奧辛，共有14652公斤已全數依照規定退運或銷毀。另銘洋國際海產有限公司自菲律賓進口的冷凍石斑魚片，檢出重金屬甲基汞，共756公斤已按規定退運或銷毀。光冊國際有限公司自羅馬尼亞進口的新鮮黑松露則含重金屬鎘，共16公斤全數退運或銷毀。食藥署表示，針對中國大閘蟹逐批檢驗已多年，輸入大閘蟹幾乎都是從中國，戴奧辛是世紀之讀不會消失，若有污染問題，養殖環境也不好。並提到中國大閘蟹最後一次檢出戴奧辛在112年，只要發現有問題就會停止該養殖場輸入，除非對方接受台灣過去做系統性查核，通過後才會再開放輸入。此外，食藥屬公告不合格產品中，由好市多進口的印度薑黃粉，檢出農藥二氯松殘留，共367公斤已退運或銷毀。其他如中國的冷凍截切青蔥、泰國檸檬葉、日本鮮金柑、韓國葡萄、荷蘭辣椒粉等，皆有農藥殘留含量不符規定情況。另法國芥末醬漂白劑含量不合規定，越南黑胡椒粒含非法定著色劑蘇丹色素四號，印尼蝦餅麵糰甜味劑含量不符規定，澳大利亞冷壓出榨夏威夷果仁油及墨西哥酪梨油含污染物質及毒素。