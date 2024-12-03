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▲「台灣隊長」陳傑憲近日他登上訪談節目，分享在球場上保持專注與投入的秘訣是來自於「好勝心」。（圖／TVBS提供）

▲「台灣隊長」陳傑憲近日登上訪談節目，坦言運動員的黃金時期比較短，如果有國外球隊邀約，會想要把握住機會。（圖／TVBS提供）

台灣中華隊在2024世界棒球12強賽擊敗日本榮耀奪冠，榮獲MVP的「台灣隊長」陳傑憲也成了連日的焦點人物，近日他登上深度訪談節目，大方回應各界臆測「是否會考慮挑戰大聯盟或日職？」他首度鬆口：「這種機會不是每個人都有，我會想要把握。」在台灣隊12強賽奪冠後，陳傑憲登上節目分享在球場上保持專注與投入的秘訣是來自於「好勝心」，他坦誠地說：「也許我嘴巴都說沒關係，但我的內心是渴望贏球的」，並強調認真練習的重要性，始終相信「只要練習足夠，就會有信心，在球場上就不會畏懼。」回顧當時比賽，陳傑憲五局上擊出三分全壘打，給了球迷一劑強心針，坦言在繞壘、擊掌的時候都很振奮，「但坐下來，我就在想要讓自己冷靜下來，因為後面還有四局要守起來，我們才會贏」，他認真地闡述著，強調運動賽事，不到最後一刻永遠不知道答案。在《看板人物》中，陳傑憲也被主持人問到最受關注的話題，「是否會考慮挑戰大聯盟或日職？」他坦率給出答案，「運動員的黃金時期比較短，今天如果有國外的球隊，認為我的實力有辦法在他們國家立足的話，這種機會不是每個人都有，我會想要把握」，表示就算結果不如預期，也會想要勇敢闖闖看。