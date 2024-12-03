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▲孫安佐（左）和周靄宏（右）為了拍MV，真的深入深山打野戰。（圖／周靄宏本人提供）

藝人孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐自從在美國揚言掃射學校後，一舉一動都備受關注，他日前還說想要到烏克蘭打仗，雖然事後沒有前往，不過在珠寶商歌手周靄宏邀約下，孫安佐跨刀合作在歌曲〈越戰老兵〉MV中，擔任野戰部隊戰士，特別前赴金山叢林拍攝，體驗野戰槍林彈雨生存交關時刻。周藹宏為求逼真還一不作二不休，再砸百萬大搞逼真特效搞成電影規格戰爭片。除了拍攝狀況之外，周藹宏透露，孫安佐其實是一個話很少又誠懇的人，只有提到感興趣的話題才會打開話匣子。周靄宏上月發行第二張實體專輯《越戰老兵》，融合了2022年到2024年的所有創作，每首新歌都是自己創作，為此更化身為時事觀察家，在各種社會事件及國際情勢中找尋創作靈感。其中同名主打新歌〈越戰老兵〉靈感來自於網紅超哥與Toyz先前大打出手的新聞事件，明明新聞鬧得沸沸揚揚，但隔天超哥就飛去越南玩了，整件事讓周靄宏心生好奇：「那裡到底多好玩？他都闖禍、頭破血流了，隔天就去越南逍遙，他的心態好不可思議！」也因此激發靈感，透過歌曲抒發心情之餘，更揶揄事件主角之一的超哥根本是「越戰老兵」。除了歌曲本身充滿話題性，周靄宏在籌備MV時因有感於目前俄烏戰爭戰火無情，他突發靈感想拍一支有關戰爭片的MV，當時第一個想到的主角變是孫安佐，他表示：「一直都想找優秀的創作者交流，加上這次MV的背景是戰爭，想到孫安佐一直對槍械有深入研究，還喊話要去烏克蘭打仗，因此突發奇想找他演出。」兩人為MV中緊急救援任務，不僅變身動作片主角，拿槍、武打全都來，且真的深入叢林打野戰。周靄宏透露，當兩人在拍攝武打戲時，即使他知道是仿真玩具槍，還是會有點緊張。而孫安佐拿起槍射擊，則像「殺神基努李維」，動作流暢游刃有餘，眼神中真的有對戰場無所畏懼的架式，他笑說：「也許真的可以去烏克蘭…。」談及這次的合作，周靄宏還透露孫安佐私底下的模樣，直言對方配合度很高、個性誠懇，但對陌生人話很少，非常安靜，看起來有點高冷，不過談到動漫這種他有興趣的話題，又可以很熱情、火速打開話匣子，認為對方其實就是個單純、人也不壞的少年，周靄宏感嘆：「也許這是他容易被人誤解的原因吧！」