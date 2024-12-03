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美國總統當選人川普（Donald Trump）近日宣布對鄰近的加拿大、墨西哥加徵25%進口關稅計畫，引發兩國憂心，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）29日連忙奔赴川普位於美國佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普餐敘。美媒揭露，杜魯道在兩人的晚宴中直接討論關稅將對加拿大經濟產生衝擊，川普也直接回應，既然加拿大要靠美國的錢生存，那不如成為美國第51州，這時眾人都尷尬地笑了出來。根據《福斯新聞》報導，杜魯道（Justin Trudeau）29日飛往美國佛州與川普進行會面與晚宴，兩人在會面中談及了調高關稅、邊境安全、貿易逆差等議題。報導引述一名消息人士說法稱，杜魯道當面向川普表明，若美國加徵25%關稅，將會毀掉加拿大經濟；川普回應時態度友善，但也對加拿大提出要求。此外，這名消息人士還提到川普當時的回應，川普直接對杜魯道說，「你們國家要靠從美國搶1000億美元（約新台幣3.2兆元）才能活下去？那不如讓加拿大成為美國的第51州。」報導提到，川普這番話讓在場眾人都尷尬地笑了出來，川普更進一步調侃杜魯道，他覺得「總理」這個頭銜聽起來確實不錯，但杜魯道也可以當第51州的「州長」。競爭對手中國加徵進口關稅的計畫，對此加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）29日飛往美國佛州與川普餐敘。而消息人士透露，杜魯道當時向川普說，徵收25%的關稅會毀掉加拿大經濟，但川普卻直接回應，如果加拿大會因此毀滅，不如成為美國第51州。《福斯新聞》報導，川普、杜魯道日前在海湖俱樂部（Mar-a-Lago）進行晚宴，他們在席間首先討論了關稅、邊境安全以及貿易逆差等問題。知情人士透露，川普的態度雖然友善，但也對加拿大提出非常直接的要求。當話題談到美國對加拿大的貿易逆差時，消息人士透露，杜魯道向川普抱怨，美國若向加拿大徵收25%的關稅，將扼殺加拿大經濟。對此川普表示：「所以，你們國家要靠從美國搶1000億美元（約新台幣3.2兆元）才能活下去？那不如讓加拿大成為美國的第51州。」消息人士說，杜魯多和其他人聽了都有點尷尬的笑出來，但川普繼續說，他覺得「總理」這個頭銜聽起來確實不錯，但杜魯多也可以當第51州的「州長」，甚至要杜魯道認真考慮加入美國。福斯新聞引述知情人士說法稱，川普在會中表達得很清楚，希望在明年1月20日之前看到改變；不過，對於雙方的會晤，杜魯道陣營並沒有給出回應。