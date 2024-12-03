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職場霸凌持續延燒，國民黨高雄市議員白喬茵今（3）日議會總質詢表示，市府從市長、副市長飆罵同仁開始，下面主管一一仿效，不少同仁無法忍受主管的言語霸凌、勞逸分配不均，寧願放棄退休金也要離職，從2021年到2023年這3年，高雄市公務員減少比例六都最高，離職總人數高達1,969人也僅次於物價最高的台北。白喬茵指出，晚上10點多，經過四維、鳳山行政中心，還有非常多的公務員在加班，甚至有公務員反映出國旅行還要處理1999陳情，崩潰到在日本地鐵大哭。這些公務員到底是因為局處業務太多真的做不完，還是有人作威作福，仗著有後台，塑造勞逸不均的職場？白喬茵議員要求市長針對這些現象徹查，市府將改善市府同仁的職場環境及心理健康狀況列為首要目標。此外，這兩年高雄的活動越辦越大，白喬茵也提出質疑「經費破千萬的活動中能真正代表高雄的一個都沒有。」高雄今年花了5,565萬的高雄燈會，塑造的風光小鴨標籤卻不等於高雄，要求市長思考高雄如何能創造出如愛丁堡藝術節、慕尼黑啤酒節等具有城市代表性的超大型活動？白喬茵建議對城市行銷要分層分級，不要大型活動辦不出代表性、地區型活動亂加經費，什麼都做不好。針對旗艦型活動，白喬茵提出建議，城市品牌可以海洋、港灣為發想，將高雄燈會及海洋派對規劃為高雄代表性活動。地區性活動如高雄萬聖節經費翻三倍、旗津風箏節人越辦越少，都該重新審視經費規模與活動效益。旗津彩繪牆仿照韓國甘川洞花了1,972萬，今年四月完工後旗後園區遊客卻逐月下降，從將近25,000人跌到九月只剩13,000。市長僅以個人立場發想欠缺地方共識及組織，仿甘川洞成為笑話。白喬茵今日也提及國家體育場的場館問題，質疑市府為了辦演唱會導致跑道殘破不堪，後續以2025年度全國原住民運動會名義向中央申請跑道更新補助，最後卻決議將明年度全原運辦在高雄大學田徑場。白喬茵批「原住民咖細漢嗎？」。場館從國家級場地移到大學，甚至是跑道認證已過期的不合格場地，罔顧原住民選手權益，白喬茵呼籲市府應盡速要求場地補正，保障選手比賽成績。市長陳其邁回應，市府藉由多元活動行銷讓高雄成為品牌，例如魷魚遊戲2就主動選擇高雄亞灣區辦理，未來也會針對議員建議的方向讓活動更好。