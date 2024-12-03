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台北股市今（3）日終場上漲290.53點或1.28%，收在23027.46點，成交量為3922.06億元；其中三大法人合計買超307.32億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2買」買超283.19億元；投信「連12買」，今日買超2.81億元；自營商（自行買賣）「連2買」買超21.32億元，合計三大法人買超307.32億元。美國股市12月多數指數迎來開門紅，其中與台北股市連動最大的費半指數昨日大漲逾2%，台積電ADR狂飆逾5%，激勵台北股市今日開盤上漲236.37點、來到22972.3點，收復月線關卡，盤中在電子、金融股的拉抬下，最高一度來到23144.78點，終場則是上漲290.53點或1.28%，收在23027.46點，成功站上23000點關卡，日K連3紅，並且站穩月線，成交量為3922.06億元。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.46點、來到258.3點，同步站上月線，盤中最高一度來到260.3點，終場上漲1.27點或0.49%，收在259.11點，日K連3紅，不過月線得而復失，成交量為1123.91億元。權值股多數走高，權王台積電再度跳空開高，以1060元開出、上漲25元，盤中最高價一度來到1065元、上漲30元，終場上漲20元或1.93%，收在1055元，不過日K終結連2紅，成功站上月線關卡，挹注大盤指數就有159點；鴻海再度開高走低，今日以198.5元開出、上漲2.5元，最高一度站回200元關卡，可惜隨即遇到賣壓，終場上漲0.5元或0.26%，收在196.5元，日K連2黑，成功站上5日線，但季線關卡得而復失，挹注大盤指數就有2點；反倒是聯發科盤中一度翻黑，今日以1325元盤上開出，隨後遇壓翻黑，最低一度來到1295元，尾盤在買單挹注下，終場上漲5元或0.38%，收在1315元，日K終結連2紅，但仍然守在所有均線之上，挹注大盤指數就有2點。今日個股成交量排行榜前五名為：華航、神達、長榮航、泰金寶-DR、凱基金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、神達、華星光、奇鋐、鴻海。