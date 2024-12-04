NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月4日賽程，將有11場比賽進行，上午11點要進行的金州勇士主場交手丹佛金塊的賽事，將會是今天的焦點之戰，勇士盼能終止近期4連敗，守住西區第4的位置，若是輸球且只要洛杉磯快艇與達拉斯獨行俠贏球，勇士將跌至西區第7。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。

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🏀觀戰重點：勇士交手金塊焦點之戰

📍比賽背景

勇士（12勝7負）客場交手金塊（10勝8負），勇士盼能終止近期4連敗的，而現在排名西區第9的金塊則是盼能贏球，力求反超鳳凰城太陽與洛杉磯湖人。

📍數據對比

勇士場均得分116分（聯盟排名第6），低於金塊的118分（聯盟排名第3）。

金塊本季投籃命中率為48.5％（排名聯盟第6），勇士本季投籃命中率為45.7％（排名聯盟第21）。

📍雙方關鍵球員

勇士：Stephen Curry場均22.5分，貢獻穩定，但目前Curry剛傷癒復出，狀態是否回穩仍有待觀察。

金塊：Nikola Jokic場均29.6分，是金塊攻擊核心。

🟡NBA2024-25例行賽第12月4日賽程表： 

對戰組合

 時間

      
費城76人

   @  夏洛特黃蜂

 8:00 AM      
華盛頓巫師

   @  克里夫蘭騎士

 8:00 AM      
密爾瓦基公鹿

   @  底特律活塞

 8:00 AM      
奧蘭多魔術

   @  紐約尼克

 8:30 AM      
印第安納溜馬

   @  多倫多暴龍

 8:30 AM      
猶他爵士

   @  奧克拉荷馬雷霆

 9:00 AM      
曼菲斯灰熊

   @  達拉斯獨行俠

 9:30 AM      
聖安東尼奧馬刺

   @  鳳凰城太陽

 10:00 AM      
金州勇士

   @  丹佛金塊

 11:00 AM      
休士頓火箭

   @  沙加緬度國王

 11:00 AM      
波特蘭拓荒者

   @  洛杉磯快艇

 11:30 AM    
🟡NBA例行賽直播哪裡看？

2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。

NBA賽程表

🟡NBA例行賽直播轉播資訊：

🟡電視轉播：

緯來體育台：勇士VS金塊11:00

愛爾達ELTA.TV：勇士 VS 金塊11:00

🟡線上收看

愛爾達ELTA.TVHami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。

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