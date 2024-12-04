NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月4日賽程，將有11場比賽進行，上午11點要進行的金州勇士主場交手丹佛金塊的賽事，將會是今天的焦點之戰，勇士盼能終止近期4連敗，守住西區第4的位置，若是輸球且只要洛杉磯快艇與達拉斯獨行俠贏球，勇士將跌至西區第7。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：勇士交手金塊焦點之戰
📍比賽背景
勇士（12勝7負）客場交手金塊（10勝8負），勇士盼能終止近期4連敗的，而現在排名西區第9的金塊則是盼能贏球，力求反超鳳凰城太陽與洛杉磯湖人。
📍數據對比
勇士場均得分116分（聯盟排名第6），低於金塊的118分（聯盟排名第3）。
金塊本季投籃命中率為48.5％（排名聯盟第6），勇士本季投籃命中率為45.7％（排名聯盟第21）。
📍雙方關鍵球員
勇士：Stephen Curry場均22.5分，貢獻穩定，但目前Curry剛傷癒復出，狀態是否回穩仍有待觀察。
金塊：Nikola Jokic場均29.6分，是金塊攻擊核心。
🟡NBA2024-25例行賽第12月4日賽程表：
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：勇士VS金塊11:00
愛爾達ELTA.TV：勇士 VS 金塊11:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
勇士（12勝7負）客場交手金塊（10勝8負），勇士盼能終止近期4連敗的，而現在排名西區第9的金塊則是盼能贏球，力求反超鳳凰城太陽與洛杉磯湖人。
📍數據對比
勇士場均得分116分（聯盟排名第6），低於金塊的118分（聯盟排名第3）。
金塊本季投籃命中率為48.5％（排名聯盟第6），勇士本季投籃命中率為45.7％（排名聯盟第21）。
📍雙方關鍵球員
勇士：Stephen Curry場均22.5分，貢獻穩定，但目前Curry剛傷癒復出，狀態是否回穩仍有待觀察。
金塊：Nikola Jokic場均29.6分，是金塊攻擊核心。
🟡NBA2024-25例行賽第12月4日賽程表：
| 對戰組合
| 時間
| 費城76人
| @ 夏洛特黃蜂
|8:00 AM
| 華盛頓巫師
| @ 克里夫蘭騎士
|8:00 AM
| 密爾瓦基公鹿
| @ 底特律活塞
|8:00 AM
| 奧蘭多魔術
| @ 紐約尼克
|8:30 AM
| 印第安納溜馬
| @ 多倫多暴龍
|8:30 AM
| 猶他爵士
| @ 奧克拉荷馬雷霆
|9:00 AM
| 曼菲斯灰熊
| @ 達拉斯獨行俠
|9:30 AM
| 聖安東尼奧馬刺
| @ 鳳凰城太陽
|10:00 AM
| 金州勇士
| @ 丹佛金塊
|11:00 AM
| 休士頓火箭
| @ 沙加緬度國王
|11:00 AM
| 波特蘭拓荒者
| @ 洛杉磯快艇
|11:30 AM
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：勇士VS金塊11:00
愛爾達ELTA.TV：勇士 VS 金塊11:00
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。