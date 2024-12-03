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馬英九基金會邀請陸生團來台交流，今（3）日上午前往台大時，遇上台大社科院學生抗議，高喊口號「這裡不是中國台北」、「台大學生愛自由，中國同學要交流」，陸生們則快步離開，對此黑熊學院於社群平台表示，中國人懂交流嗎？根據基金會執行長蕭旭岑所說，兩岸應多交流，但卻安排一個個拍照打卡、統媒受訪的行程做統戰樣板，算哪種交流？且現場師生沒敢停下「交流交流」，全世界都將知道，台灣人不會屈服、台灣不屬於中國，強調「主站不主跪，主權無可退」。對於陸生團赴台大遇抗議，黑熊學院質疑中國人懂交流嗎，在主站派接力護台灣的過程中，恰好主跪派馬英九邀請一團中國學生來台參訪交流。​「國際」間的交流學習絕對贊成，台灣一直是熱情友善的國家，就像與日本以棒球進行君子之爭，讓兩國人民情感更加緊密。黑熊學院說，馬英九基金會大概想依樣畫葫蘆，藉著桌球之名帶著中國學生來做政治宣傳。中國學生在受訪時刻意以「中國台北隊」來稱呼台灣隊，蕭旭岑更恬不知恥，表示「你也可以講中國台灣，因為我們都屬於一個中國。」​黑熊學院說，根據蕭旭岑所說兩岸應該多多交流，不是要交流？不是要互相理解？卻安排一個拍照打卡、統媒受訪的行程做統戰樣板，算哪種交流啊，但現場中國師生團快步通過，沒敢停下「交流交流」。​黑熊學院說試問習近平，中國人懂「交流」嗎？當圖博希望拿回主權，當2019年香港反送中的百萬人上街後萬人遭捕，當中國直接針對敏感字眼禁言，當中國以武力威脅台灣、霸凌台灣，當活生生的生命「被消失」，當發現問題時解決「有問題的人」。黑熊學院表示，中國的交流，就是奪走人民的生命，拔掉異議者的舌頭，毀掉自由與人權，然後偏偏有一群主跪派（或稱新跪派）背骨仔，利用台灣民主自由的環境，以「交流之名行統戰之實」，混淆國際對台灣立場的認知，意圖將台灣與中國綁在一起。最後黑熊學院向馬英九喊話，現在是2024不是2014，世界已經長得不一樣，全世界都將知道，台灣人不會屈服、台灣不屬於中國。當親中統派不斷地想「代言」台灣，黑熊就必須一而再、再而三地透過行動、發出聲音，讓國際知道台灣真正多數的聲音，讓世界看見胸前的「TAIWAN」，強調「主站不主跪，主權無可退」。