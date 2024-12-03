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「台灣隊長」陳傑憲率領中華隊勇奪本屆世界棒球12強冠軍，個人包辦MVP等4大獎，外表帥氣還有領袖魅力及愛家形象讓他人氣水漲船高，引起球迷討論明年中職「人氣王」，效力統一獅的陳傑憲是否會中斷中信兄弟的20連霸，兄弟當家球星王威晨則笑回，若是如此會道「恭喜」。過去19年中華職棒「人氣王」都由中信兄弟球員拿下，包含連霸15年的彭政閔，直到他退役後，2021（因疫情明星賽停辦）、22年由王威晨獲選，2023年則是江坤宇，今年再由王威晨第3度登上人氣王寶座。聽到球迷在討論明年人氣王有沒有可能不是兄弟的球員，王威晨笑回，「蠻可愛的啊。公平競爭啦，如果他拿到人氣王就恭喜他，因為這是他努力去爭取來的，希望我們可以有很棒的較勁。」王威晨是去年經典賽的中華隊隊長，今年右手腕出現傷勢，最終缺席12強賽，「台灣隊長」重責交接給陳傑憲，「像傳承一樣，當時自己入選的時還是很年輕的小老弟，經典賽時也是有點世代交替的感覺。」王威晨也大讚陳傑憲，「他帶著這些年輕球員非常團結，這個團體的力量非常大，所以拿到冠軍，很棒喔！傑憲！」並透露，「場上場下即使他沒有這麼開心的時候，他還是保持很活潑、很有動力、很正能量的隊長。」