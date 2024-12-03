我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今(3)日進行市政總質詢，市議員楊大鋐指出，據調查指出我國近八成國民金融素養不足，近四成年輕人金融文盲，因金融素養低落衍生種種社會現象，年輕世代在詐騙與金融消費爭議案件屢創新高。他要求市府應加強跨局處合作，宣導市民金融知識、提升自身防詐意識。楊大鋐表示，疫情助長行動支付，帶來支付科技新興產業的順勢崛起，提供現代消費者支付型態多元選擇，諸如第三方支付、電子支付、先買後付等蓬勃發展。隨著消費習慣與支付行為改變，「貨幣直覺」慢慢消失，對支出、負債與儲蓄沒有概念，這將是一大問題。楊大鋐指出，而今年3月29日青年節由yes123求職網發布調查發現40歲以下年輕人有39.2%屬於每月入不敷出的青貧族，連續六年惡化，23%是零存族，七成三有負債，造成青年勞工負債的主因，又依序為：「學貸」(46.6）、「一般信用貸款」(42.7）、「卡債」(36.6）。楊大鋐說，去年度火紅的影片「山道猴子的一生」更是道出年輕人透過融資租賃公司「先買後付」貸款，導致財務悲歌。而年輕人金融素養低所引發的社會問題，早在2019年台中朝陽大學也曾爆發類似的無卡分期詐騙案，2023年台中再爆超過9所學校、320名學生因無卡分期陷入債務糾紛，金額約上千萬元。再再顯示，因為學生們普遍缺乏金融知識，即便詐騙手法都是老哏，學生仍輕易上當受騙。市府法制局長李善植表示，這兩年台中市融資消費爭議案件暴增的原因，主要是去年底爆發中部大學生無卡分期事件。因為現在融資公司氾濫，加上大學生在使用金融商品的時候，例如信用卡、貸款都有額度限制，但使用無卡分期貸款的時候卻沒有任何限制。因此大學生為了去買手機、筆電，學生跟無卡分期業者一次就可以進行10萬元的分期付款交易，而且還可以不只跟一家申請，還可以轉向其他家，無限擴充學生的信用額度，導致這些年輕人還沒出社會就背負巨額分期付款。另據市警察局統計今年1-10月發生2萬5409件詐騙案，財損金額有新台幣128億976萬餘元，換算平均每小時台中市發生3.48件詐騙案，平均每件詐騙財損176萬元。警察局長李文章表示，詐騙案件在台中現在是最嚴重的犯罪。因此警局也已透過分析各年齡層被騙的手法，20歲以下為假網拍，20歲以上最嚴重的就是假投資詐騙，針對不同的犯罪類型與被害者年齡，警局也正研擬相關方式進行宣導、查緝。楊大鋐認為，年輕人因為社會經驗不足容易被騙，而詐騙與金融消費爭議案件也都以40歲以下青年為多。建議市府可以針對不同的族群與受理案件，設計專門的金融教育課程，並且進行跨部門的合作。