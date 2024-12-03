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高市勞工博物館11月30日舉辦東南亞文化日活動，以「Fun眼新視界短影音徵件」頒獎典禮揭開序幕，現場聚集各國獲獎的移工或新住民，氣氛十分熱鬧。高雄市勞工局指出，移工及新住民已成為台灣各角落重要的助力，《心向東南亞～Fun眼新視界》短影音徵件活動，依菲、越、印、泰語進行分組，共有12位創作者獲獎。高雄市勞工局長江健興表示，這次短影音徵件以「最想跟台灣人分享的一件事」為題，創作者真摯地分享母國文化，並讓市民朋友了解他們所看見的台灣，更珍惜彼此的緣分與相處時光。來自印尼的陳煒業（Levin Chandra）希望藉由影片，讓更多台灣人看見不一樣的東南亞文化，也讓東南亞文化融入到台灣人的生活中，如：印尼人愛吃辣，印尼菜也偏辣，辣中帶酸，和台灣的辣很不一樣，建議台灣朋友一定要試試道地的印尼菜。得獎創作者菲律賓籍Joerin Medez Moreño分享表示，有感於人類所產生的廢棄物及不當的處理方式，已對地球氣候變遷帶來影響，想要分享台灣在垃圾分類及廢棄物管理的做法，也欣賞台灣人民在遵守相關規範方面的紀律。梁洪銘（Lương Hồng Minh）的作品呈現越南餐廳的特色，他也提到，印象深刻的是台灣文化喜歡排隊，喜歡在開幕或一開始期間就要吃到、買到；台灣的垃圾車也很有趣，沿途會播放音樂還會依路線收取垃圾，一開始還以為是在賣冰淇淋。來自泰國的新住民林懿玲（อัมพร นิลภารักษ์）說，來台灣讀書且後來嫁到高雄約12年，很高興透過這次拍攝，呈現最喜歡與孩子一起的生活點滴。高雄一個很棒的城市，生活便利，去海邊也非常容易，因此想把喜歡的高雄生活分享給大家。