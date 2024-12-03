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▲活動吸引了650位學生和193位教師共同參與。（圖／屏東縣府提供）

2024屏東國際身障日適應體育活動於今（3）日在屏東縣立體育館舉行，吸引了650位學生和193位教師共同參與。屏東縣長周春米表示，這是縣府首次針對特殊教育學生舉辦的適應運動會，旨在讓普通與特殊學生共同享受體育學習，建立友善的運動環境，實踐融合教育，提升學生的成就感和自信心。此次活動特別邀請國立屏東特殊教育學校協助，並有來自國立屏東大學特教系、體育學系和國立潮州高級中學的100位學生志工擔任協作夥伴，共同參與此次盛會。周春米提到，屏東縣內高、國中小各類特教班共計141所，設有200班，需服務的特殊學生約3652位，這次活動響應教育部體育署推動的運動平權，讓更多特教學生享受到平等的運動機會，並建立友善的學習環境。教育處表示，此次活動設計了地板滾球、球類運動、布袋球及體適能等四項關卡，透過闖關模式，讓每位學生學習團隊合作與自我挑戰，符合身心障礙者權利公約（CRPD）的精神，展現縣府「有愛無礙」的教育理念。